Думаю толк был. Более того - мой реальный прошлогодний кейс - я зная что тася такой х..ней страдает как-то вечером за день до возврата депо и в 7 утра дня возврата депо заскринил состояние ползунка как "выкл." и его же состояние как "вкл." в 10 утра после выплаты депо и списания мзды - и предоставил все эти скрины тасиной поддержке - те повыеживались немного, оформили заявку на якобы перепроверку, но в итоге списанную мзду вернули. В подобной ситуевине полагаю что копия заявы об отключении gsm-информирования была бы еще более весомым аргументом.