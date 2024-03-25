RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 281282283284

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 14:44

  moveton написав:
  Striker написав:просити копію заяви на випадок раптового самостійного включення, як це колись було з Платівкою

И шо, действительно был тогда толк от этой заявы и не сказали, что "вы сами обратно включили"? :shock:

Думаю толк был. Более того - мой реальный прошлогодний кейс - я зная что тася такой х..ней страдает как-то вечером за день до возврата депо и в 7 утра дня возврата депо заскринил состояние ползунка как "выкл." и его же состояние как "вкл." в 10 утра после выплаты депо и списания мзды - и предоставил все эти скрины тасиной поддержке - те повыеживались немного, оформили заявку на якобы перепроверку, но в итоге списанную мзду вернули. В подобной ситуевине полагаю что копия заявы об отключении gsm-информирования была бы еще более весомым аргументом.
WallNutPen
 
Повідомлень: 1077
З нами з: 08.06.20
Подякував: 32 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 17:53

В них така фішка, якщо жсм-інформування по карті включено, але на рахунку 0.00 грн і немає що списати, воно самовільно відключається і в додатку відображається як відключено. А як тільки на рахунок заходять гроші, воно самовільно включається (з відповідним відображенням в додатку) і списується плата за інформування.
Boundless
 
Повідомлень: 2180
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 17:56

Re: ТАСКОМБАНК

  Boundless написав:В них така фішка, якщо жсм-інформування по карті включено, але на рахунку 0.00 грн і немає що списати, воно самовільно відключається і в додатку відображається як відключено

Фишка только для избранных? Когда недавно Azure принудительно перевыпускали у меня честно показывалось, что информирование включилось, хотя денег на карте не было.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4389
З нами з: 23.03.18
Подякував: 26 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 18:10

Мені таку версію озвучила гарячка, коли після завершення депозиту списалося 20 грн. Далі за цю суму перегавкуватися з ними в мене не було бажання
Boundless
 
Повідомлень: 2180
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 281282283284
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2286)
25.03.2024 18:38
Ринок ОВДП (5969)
25.03.2024 18:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.