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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 14:44

  moveton написав:
  Striker написав:просити копію заяви на випадок раптового самостійного включення, як це колись було з Платівкою

И шо, действительно был тогда толк от этой заявы и не сказали, что "вы сами обратно включили"? :shock:

Думаю толк был. Более того - мой реальный прошлогодний кейс - я зная что тася такой х..ней страдает как-то вечером за день до возврата депо и в 7 утра дня возврата депо заскринил состояние ползунка как "выкл." и его же состояние как "вкл." в 10 утра после выплаты депо и списания мзды - и предоставил все эти скрины тасиной поддержке - те повыеживались немного, оформили заявку на якобы перепроверку, но в итоге списанную мзду вернули. В подобной ситуевине полагаю что копия заявы об отключении gsm-информирования была бы еще более весомым аргументом.
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 17:53

В них така фішка, якщо жсм-інформування по карті включено, але на рахунку 0.00 грн і немає що списати, воно самовільно відключається і в додатку відображається як відключено. А як тільки на рахунок заходять гроші, воно самовільно включається (з відповідним відображенням в додатку) і списується плата за інформування.
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 17:56

Re: ТАСКОМБАНК

  Boundless написав:В них така фішка, якщо жсм-інформування по карті включено, але на рахунку 0.00 грн і немає що списати, воно самовільно відключається і в додатку відображається як відключено

Фишка только для избранных? Когда недавно Azure принудительно перевыпускали у меня честно показывалось, что информирование включилось, хотя денег на карте не было.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 18:10

Мені таку версію озвучила гарячка, коли після завершення депозиту списалося 20 грн. Далі за цю суму перегавкуватися з ними в мене не було бажання
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 13:05

На Very Card хіба також платні смс/пуші з квітня? А то дружині тільки що сказали у відділенні, що наче як також, тому і цю написала в заяві на відключення про всяк випадок.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 13:14

  Striker написав:На Very Card хіба також платні смс/пуші з квітня? А то дружині тільки що сказали у відділенні, що наче як також, тому і цю написала в заяві на відключення про всяк випадок.

Було
Надання інформації по рахунку засобами GSM-банкінгу - Не тарифікується

Стане
Надання інформації по рахунку засобами Онлайн/GSM-банкінгу - Не тарифікується
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 15:52

Re: ТАСКОМБАНК

Подзвонив в підтримку ТАС з приводу помилки яку видає при спробі сформувати рахунок на оплату Львівтеплоенерго з кодом 32. Такого пофігізма я ще в банках не зустрічав.: "Вони нічого не будуть робити поки компанія постачальник сама за них не зробить , а якщо мені щось треба то користуйтесь послугами інших банків"
pavyak
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