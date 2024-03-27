як ввімкнути пуші в додатку ТАС?
за весь час користування жодного пушу так і не побачив
Андроід 13
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 бер, 2024 22:48
як ввімкнути пуші в додатку ТАС?
за весь час користування жодного пушу так і не побачив
Андроід 13
Додано: Сер 27 бер, 2024 13:03
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