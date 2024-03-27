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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 282283284285

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 22:48

як ввімкнути пуші в додатку ТАС?
за весь час користування жодного пушу так і не побачив

Андроід 13
greenozon
 
Повідомлень: 16113
З нами з: 01.06.14
Подякував: 419 раз.
Подякували: 1589 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 11:44

Їх пуши це повідомлення в додатку
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2531
З нами з: 15.02.10
Подякував: 30 раз.
Подякували: 194 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 13:03

  pavyak написав:Їх пуши це повідомлення в додатку


але ж інші банки нормально шлють пуші, тобто я можу бачити напр. зарахування коштів і інше, а тут треба в додаток заходити - дуже незручно і непродумано для кінцевого користувача
greenozon
 
Повідомлень: 16113
З нами з: 01.06.14
Подякував: 419 раз.
Подякували: 1589 раз.
 
Профіль
1
1
3
  #<1 ... 282283284285
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