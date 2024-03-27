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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 282283284285 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 3.2 5 22 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 14% 3 2- Погане. Некомпетентне. 18% 4 3- Задовільне. Хотілося б краще. 18% 4 4- Добре. Як і повинно бути. 32% 7 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 18% 4 Всього голосів : 22 Додано: Вів 26 бер, 2024 22:48 як ввімкнути пуші в додатку ТАС?

за весь час користування жодного пушу так і не побачив



Андроід 13 greenozon Повідомлень: 16114 З нами з: 01.06.14 Подякував: 420 раз. Подякували: 1590 раз. Профіль 1 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 бер, 2024 11:44 Їх пуши це повідомлення в додатку pavyak

Повідомлень: 2531 З нами з: 15.02.10 Подякував: 30 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 бер, 2024 13:03 pavyak написав: Їх пуши це повідомлення в додатку Їх пуши це повідомлення в додатку



але ж інші банки нормально шлють пуші, тобто я можу бачити напр. зарахування коштів і інше, а тут треба в додаток заходити - дуже незручно і непродумано для кінцевого користувача але ж інші банки нормально шлють пуші, тобто я можу бачити напр. зарахування коштів і інше, а тут треба в додаток заходити - дуже незручно і непродумано для кінцевого користувача greenozon Повідомлень: 16114 З нами з: 01.06.14 Подякував: 420 раз. Подякували: 1590 раз. Профіль 1 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 бер, 2024 16:06 ТАСКОМБАНК Boundless написав: Сьогодні прийшов пуш, що з 20 березня в них зміни в публічній пропозиції ДКБО. Хтось в курсі, що вони там змінили? Сьогодні прийшов пуш, що з 20 березня в них зміни в публічній пропозиції ДКБО. Хтось в курсі, що вони там змінили?





Дійсно, з 20.03.2024 набула чинності Публічна пропозиція в новій редакції.



Зміни стосуються дотримання вимог законодавства України про «Платіжні послуги». Дійсно, з 20.03.2024 набула чинності Публічна пропозиція в новій редакції.Зміни стосуються дотримання вимог законодавства України про «Платіжні послуги». TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 2942 З нами з: 17.07.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 бер, 2024 16:13 ТАСКОМБАНК Striker написав: Я правильно пам'ятаю, що коміс за пуші вводиться тільки на Пудрі і Б5? Верікард нічого не треба вимикати? І як краще вимкнути - дзвінком на ГЛ чи краще писати заяву у відділенні і просити копію заяви на випадок раптового самостійного включення, як це колись було з Платівкою? Я правильно пам'ятаю, що коміс за пуші вводиться тільки на Пудрі і Б5? Верікард нічого не треба вимикати? І як краще вимкнути - дзвінком на ГЛ чи краще писати заяву у відділенні і просити копію заяви на випадок раптового самостійного включення, як це колись було з Платівкою?



Послуга інформування по Very Card наразі та з 01/04/2024 року – не тарифікується.



Звертаємо Вашу увагу, що дана послуга підвищує рівень безпеки збереження Ваших коштів. Автоматичне підключення послуги смс інформування дозволяє Вам контролювати рух коштів по Вашому рахунку 24 години на добу.

Тому ми пропонуємо Вам скористатися послугою та оцінити її переваги.



Якщо ж Ви все таки вирішите відключити послугу, то Ви можете виконати дану операцію, зателефонувавши в Контакт-центр Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку) або самостійно в інтернет-банкінгу TAS2U в розділі «Карти» - налаштування або, звернувшись безпосередньо у відділення Банку. Послуга інформування по Very Card наразі та з 01/04/2024 року – не тарифікується.Звертаємо Вашу увагу, що дана послуга підвищує рівень безпеки збереження Ваших коштів. Автоматичне підключення послуги смс інформування дозволяє Вам контролювати рух коштів по Вашому рахунку 24 години на добу.Тому ми пропонуємо Вам скористатися послугою та оцінити її переваги.Якщо ж Ви все таки вирішите відключити послугу, то Ви можете виконати дану операцію, зателефонувавши в Контакт-центр Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку) або самостійно в інтернет-банкінгу TAS2U в розділі «Карти» - налаштування або, звернувшись безпосередньо у відділення Банку. TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 2942 З нами з: 17.07.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 бер, 2024 16:29 ТАСКОМБАНК pavyak написав: Подзвонив в підтримку ТАС з приводу помилки яку видає при спробі сформувати рахунок на оплату Львівтеплоенерго з кодом 32. Такого пофігізма я ще в банках не зустрічав.: "Вони нічого не будуть робити поки компанія постачальник сама за них не зробить , а якщо мені щось треба то користуйтесь послугами інших банків" Подзвонив в підтримку ТАС з приводу помилки яку видає при спробі сформувати рахунок на оплату Львівтеплоенерго з кодом 32. Такого пофігізма я ще в банках не зустрічав.: "Вони нічого не будуть робити поки компанія постачальник сама за них не зробить , а якщо мені щось треба то користуйтесь послугами інших банків"





Нам прикро, що Ви не отримали очікуваний рівень сервісу при дзвінку до Контакт-центру Банку.

Приносимо вибачення за спричинені незручності.

Для того, щоб перевірити причину помилки надайте, будь ласка, повністю Ваше ПІБ та номер телефону в особисті повідомлення. Нам прикро, що Ви не отримали очікуваний рівень сервісу при дзвінку до Контакт-центру Банку.Приносимо вибачення за спричинені незручності.Для того, щоб перевірити причину помилки надайте, будь ласка, повністю Ваше ПІБ та номер телефону в особисті повідомлення. TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 2942 З нами з: 17.07.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 бер, 2024 16:40 ТАСКОМБАНК greenozon написав: як ввімкнути пуші в додатку ТАС?

за весь час користування жодного пушу так і не побачив



Андроід 13 як ввімкнути пуші в додатку ТАС?за весь час користування жодного пушу так і не побачивАндроід 13

Для того, щоб отримувати повідомлення щодо руху коштів по карті – необхідно підключити послугу інформування, зателефонувавши в Контакт-центр Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку) або самостійно в інтернет-банкінгу TAS2U в розділі «Карти» - налаштування або, звернувшись безпосередньо у відділення Банку. Для того, щоб отримувати повідомлення щодо руху коштів по карті – необхідно підключити послугу інформування, зателефонувавши в Контакт-центр Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку) або самостійно в інтернет-банкінгу TAS2U в розділі «Карти» - налаштування або, звернувшись безпосередньо у відділення Банку. TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 2942 З нами з: 17.07.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 282283284285 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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