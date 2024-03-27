як ввімкнути пуші в додатку ТАС?
за весь час користування жодного пушу так і не побачив
Андроід 13
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 бер, 2024 22:48
як ввімкнути пуші в додатку ТАС?
за весь час користування жодного пушу так і не побачив
Андроід 13
Додано: Сер 27 бер, 2024 13:03
Додано: Сер 27 бер, 2024 16:06
ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 27 бер, 2024 16:13
ТАСКОМБАНК
Послуга інформування по Very Card наразі та з 01/04/2024 року – не тарифікується.
Звертаємо Вашу увагу, що дана послуга підвищує рівень безпеки збереження Ваших коштів. Автоматичне підключення послуги смс інформування дозволяє Вам контролювати рух коштів по Вашому рахунку 24 години на добу.
Тому ми пропонуємо Вам скористатися послугою та оцінити її переваги.
Якщо ж Ви все таки вирішите відключити послугу, то Ви можете виконати дану операцію, зателефонувавши в Контакт-центр Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку) або самостійно в інтернет-банкінгу TAS2U в розділі «Карти» - налаштування або, звернувшись безпосередньо у відділення Банку.
Додано: Сер 27 бер, 2024 16:29
ТАСКОМБАНК
Нам прикро, що Ви не отримали очікуваний рівень сервісу при дзвінку до Контакт-центру Банку.
Приносимо вибачення за спричинені незручності.
Для того, щоб перевірити причину помилки надайте, будь ласка, повністю Ваше ПІБ та номер телефону в особисті повідомлення.
Додано: Сер 27 бер, 2024 16:40
ТАСКОМБАНК
Для того, щоб отримувати повідомлення щодо руху коштів по карті – необхідно підключити послугу інформування, зателефонувавши в Контакт-центр Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку) або самостійно в інтернет-банкінгу TAS2U в розділі «Карти» - налаштування або, звернувшись безпосередньо у відділення Банку.
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