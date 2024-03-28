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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 бер, 2024 22:48
як ввімкнути пуші в додатку ТАС?
за весь час користування жодного пушу так і не побачив
Андроід 13
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greenozon
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Додано: Сер 27 бер, 2024 11:44
Їх пуши це повідомлення в додатку
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pavyak
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Додано: Сер 27 бер, 2024 13:03
pavyak написав:
Їх пуши це повідомлення в додатку
але ж інші банки нормально шлють пуші, тобто я можу бачити напр. зарахування коштів і інше, а тут треба в додаток заходити - дуже незручно і непродумано для кінцевого користувача
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greenozon
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Додано: Сер 27 бер, 2024 16:06
Boundless написав:
Сьогодні прийшов пуш, що з 20 березня в них зміни в публічній пропозиції ДКБО. Хтось в курсі, що вони там змінили?
Дійсно, з 20.03.2024 набула чинності Публічна пропозиція в новій редакції.
Зміни стосуються дотримання вимог законодавства України про «Платіжні послуги».
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TASCOMBANK
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Додано: Сер 27 бер, 2024 16:13
Striker написав:
Я правильно пам'ятаю, що коміс за пуші вводиться тільки на Пудрі і Б5? Верікард нічого не треба вимикати? І як краще вимкнути - дзвінком на ГЛ чи краще писати заяву у відділенні і просити копію заяви на випадок раптового самостійного включення, як це колись було з Платівкою?
Послуга інформування по Very Card наразі та з 01/04/2024 року – не тарифікується.
Звертаємо Вашу увагу, що дана послуга підвищує рівень безпеки збереження Ваших коштів. Автоматичне підключення послуги смс інформування дозволяє Вам контролювати рух коштів по Вашому рахунку 24 години на добу.
Тому ми пропонуємо Вам скористатися послугою та оцінити її переваги.
Якщо ж Ви все таки вирішите відключити послугу, то Ви можете виконати дану операцію, зателефонувавши в Контакт-центр Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку) або самостійно в інтернет-банкінгу TAS2U в розділі «Карти» - налаштування або, звернувшись безпосередньо у відділення Банку.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 16:29
pavyak написав:
Подзвонив в підтримку ТАС з приводу помилки яку видає при спробі сформувати рахунок на оплату Львівтеплоенерго з кодом 32. Такого пофігізма я ще в банках не зустрічав.: "Вони нічого не будуть робити поки компанія постачальник сама за них не зробить , а якщо мені щось треба то користуйтесь послугами інших банків"
Нам прикро, що Ви не отримали очікуваний рівень сервісу при дзвінку до Контакт-центру Банку.
Приносимо вибачення за спричинені незручності.
Для того, щоб перевірити причину помилки надайте, будь ласка, повністю Ваше ПІБ та номер телефону в особисті повідомлення.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 16:40
greenozon написав:
як ввімкнути пуші в додатку ТАС?
за весь час користування жодного пушу так і не побачив
Андроід 13
Для того, щоб отримувати повідомлення щодо руху коштів по карті – необхідно підключити послугу інформування, зателефонувавши в Контакт-центр Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку) або самостійно в інтернет-банкінгу TAS2U в розділі «Карти» - налаштування або, звернувшись безпосередньо у відділення Банку.
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TASCOMBANK
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Додано: Сер 27 бер, 2024 19:54
TASCOMBANK написав:
Автоматичне підключення послуги смс інформування дозволяє Вам контролювати рух коштів по Вашому рахунку 24 години на добу.
В смислі — автоматичне?
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Додано: Чет 28 бер, 2024 12:11
greenozon написав:
як ввімкнути пуші в додатку ТАС?
за весь час користування жодного пушу так і не побачив
Андроід 13
Потрібно, щоби сама аплікуха працювала у вас у фоні на смарті.
Треба надати їй дозвіл або просто не виходьте з Т2Ю
Во всякому випадку у Т2Ю є хісторі всіх надходжень
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Додано: Чет 28 бер, 2024 16:58
Закінчується Пудра. За перевипуск просять 200 грн. Інши варіанти хто знає?
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