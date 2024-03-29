раньше в качества варианта канало выпустить виртуальную допку за 50 грн. - еще в прошлом году она продолжала работать по своему сроку валидности после того как основная карта умирала - работает ли эта тема сейчас - не знаю
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 бер, 2024 17:14
раньше в качества варианта канало выпустить виртуальную допку за 50 грн. - еще в прошлом году она продолжала работать по своему сроку валидности после того как основная карта умирала - работает ли эта тема сейчас - не знаю
Додано: Чет 28 бер, 2024 17:36
Оформили недавно БЕЗКОШТОВНО, але з купою танців і бубнами.
Переходьте на це повідомлення і там раніше я писав про цю всю епопею з безкоштовним перевипуском. Купу часу розказували про платний перевипуск за 50 і 200 грн, а в кінці таки добилися свого і все виявилось безкоштовно.
Додано: Чет 28 бер, 2024 21:17
Re: ТАСКОМБАНК
TASCOMBANK, банк оновив у себе інформацію щодо зміни селищ міського типу на селища відповідно до закону від 28 липня 2023 року № 3285-IX «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України», який набрав чинності 26 січня 2024 року?
Бо планую якось зайти до відділення і оновити свої дані, надаючи документи з "Дія" чи паперові документи -- хочется мати в базі банку правильну адресу, як відображається в реєстрах держави.
Додано: П'ят 29 бер, 2024 10:17
Нагадую усім, що завершується квартал і треба вивести ваш Кешбек (інашке він згорить!)
Додано: П'ят 29 бер, 2024 10:33
Додано: П'ят 29 бер, 2024 10:44
Re: ТАСКОМБАНК
В новых (как впрочем и старых) тарифах Плативки написано, что оплата 20 грн за Онлайн/GSM-банкинг снимается "Щомісячно, авансом, в дату підключення послуги при наявності за рахунком використаної кредитної лінії на дату списання комісії та наявності на рахунку коштів для оплати послуги."
Я проавильно понимаю, что оплата не должна сниматься вообще, так как по Плативке кредитной линии нет в принципе?
Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:03
Re: ТАСКОМБАНК
Кредитку можна 31 числа гасити для грейса, якщо гроші на Ощадному?
Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:19
Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:29
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