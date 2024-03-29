Amethyst написав:
Ну таак, але такий вивід піде вже в рахунок лімітів квітня
Краще зачекати 21:00 31го -- раптом щось нарахують, і ініціювати виведення
Можна виводити КБ тут в неробочий час (конкретно в цю неділю)?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 бер, 2024 12:48
Можна виводити КБ тут в неробочий час (конкретно в цю неділю)?
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