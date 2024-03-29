RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 284285286287

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 12:48

  Amethyst написав:
  Ferlakur написав:
  greenozon написав:Нагадую усім, що завершується квартал і треба вивести ваш Кешбек (інашке він згорить!)

В понеділок зранку не пізно?

Ну таак, але такий вивід піде вже в рахунок лімітів квітня :wink:
Краще зачекати 21:00 31го -- раптом щось нарахують, і ініціювати виведення :idea:


Можна виводити КБ тут в неробочий час (конкретно в цю неділю)?
greenozon
 
Повідомлень: 16117
З нами з: 01.06.14
Подякував: 420 раз.
Подякували: 1590 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 13:24

  greenozon написав:
  Amethyst написав:
  Ferlakur написав:В понеділок зранку не пізно?

Ну таак, але такий вивід піде вже в рахунок лімітів квітня :wink:
Краще зачекати 21:00 31го -- раптом щось нарахують, і ініціювати виведення :idea:


Можна виводити КБ тут в неробочий час (конкретно в цю неділю)?

ініціювати вивід мона, а виведеться у роб час
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5218
З нами з: 05.05.21
Подякував: 400 раз.
Подякували: 993 раз.
 
Профіль
1
9
  #<1 ... 284285286287
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11691)
29.03.2024 14:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.