|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 бер, 2024 12:48
Amethyst написав: Ferlakur написав: greenozon написав:
Нагадую усім, що завершується квартал і треба вивести ваш Кешбек
(інашке він згорить!)
В понеділок зранку не пізно?
Ну таак, але такий вивід піде вже в рахунок лімітів квітня
Краще зачекати 21:00 31го -- раптом щось нарахують, і ініціювати виведення
Можна виводити КБ тут в неробочий час (конкретно в цю неділю)?
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16118
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 420 раз.
- Подякували: 1590 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: П'ят 29 бер, 2024 13:24
greenozon написав: Amethyst написав: Ferlakur написав:
В понеділок зранку не пізно?
Ну таак, але такий вивід піде вже в рахунок лімітів квітня
Краще зачекати 21:00 31го -- раптом щось нарахують, і ініціювати виведення
Можна виводити КБ тут в неробочий час (конкретно в цю неділю)?
ініціювати вивід мона, а виведеться у роб час
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5220
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 400 раз.
- Подякували: 993 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: П'ят 29 бер, 2024 15:53
Погасить кредитку тянучкой можно и в выходные?
-
H225
-
-
- Повідомлень: 51
- З нами з: 23.03.23
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 бер, 2024 18:31
H225 написав:
Погасить кредитку тянучкой можно и в выходные?
Можна, зеленою пімпою в Т2Ю
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5220
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 400 раз.
- Подякували: 993 раз.
-
- Профіль
-
1
9
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|