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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 бер, 2024 12:48
Amethyst написав: Ferlakur написав: greenozon написав:
Нагадую усім, що завершується квартал і треба вивести ваш Кешбек
(інашке він згорить!)
В понеділок зранку не пізно?
Ну таак, але такий вивід піде вже в рахунок лімітів квітня
Краще зачекати 21:00 31го -- раптом щось нарахують, і ініціювати виведення
Можна виводити КБ тут в неробочий час (конкретно в цю неділю)?
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 13:24
greenozon написав: Amethyst написав: Ferlakur написав:
В понеділок зранку не пізно?
Ну таак, але такий вивід піде вже в рахунок лімітів квітня
Краще зачекати 21:00 31го -- раптом щось нарахують, і ініціювати виведення
Можна виводити КБ тут в неробочий час (конкретно в цю неділю)?
ініціювати вивід мона, а виведеться у роб час
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 15:53
Погасить кредитку тянучкой можно и в выходные?
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 18:31
H225 написав:
Погасить кредитку тянучкой можно и в выходные?
Можна, зеленою пімпою в Т2Ю
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Amethyst
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 20:54
Amethyst написав: H225 написав:
Погасить кредитку тянучкой можно и в выходные?
Можна, зеленою пімпою в Т2Ю
ТАСька кіпушує - прислала СМСку, що сьогодні останній день для ОМП. Це вони досі не осилили власний регламент? Ще й ізя-робот дзвонив, теж 100 грн хотів саме сьогодні.
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klug
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 21:40
klug написав:
Це вони досі не осилили власний регламент?
Ну всьооо, проїхали. Чекаємо понеділка, рахуємо %%
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Amethyst
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Додано: Суб 30 бер, 2024 15:51
Ferlakur написав: greenozon написав:
Нагадую усім, що завершується квартал і треба вивести ваш Кешбек
(інашке він згорить!)
В понеділок зранку не пізно?
"18. Організатор о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу
(січень, квітень, липень, жовтень) списує суму всіх Бонусів, що були нараховані Клієнту
на його Бонусний рахунок за період дії Програми, але не були виплачені Учасником на
свій картковий рахунок через систему ІБ «TAS2U»."
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nord
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Додано: Нед 31 бер, 2024 10:31
Amethyst написав: Ferlakur написав: greenozon написав:
Нагадую усім, що завершується квартал і треба вивести ваш Кешбек
(інашке він згорить!)
В понеділок зранку не пізно?
Ну таак, але такий вивід піде вже в рахунок лімітів квітня
Краще зачекати 21:00 31го -- раптом щось нарахують, і ініціювати виведення
Нарахували кешбек в суботу 30.03.24. Треба чекати неділі після 21-00. Або вже зранку в понеділок.
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lel
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Додано: Нед 31 бер, 2024 11:35
lel написав: Amethyst написав: Ferlakur написав:
В понеділок зранку не пізно?
Ну таак, але такий вивід піде вже в рахунок лімітів квітня
Краще зачекати 21:00 31го -- раптом щось нарахують, і ініціювати виведення
Нарахували кешбек в суботу 30.03.24. Треба чекати неділі після 21-00. Або вже зранку в понеділок.
А чому неможна ініціювати виведення от прям зараз?
Чи думаєте, що сьогодні - у неділю ще щось буде після 21:00 (типу за трати у Чт..Пт)?
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Amethyst
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Додано: Нед 31 бер, 2024 11:42
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А чому неможна ініціювати виведення от прям зараз?
Чи думаєте, що сьогодні - у неділю ще щось буде після 21:00 (типу за трати у Чт..Пт)?[/quote]
а ця от ініціація виводу КБ десь відображається?
по вашій пораді ініціював сьогодні, появилось вікночко що буде списано в наступний робочий день, але все лишилось як було і ніде ніякої згадки про ініціацію
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greenozon
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