Amethyst написав: lel написав:
Amethyst написав:[quote="5705113:Ferlakur"]В понеділок зранку не пізно?
Ну таак, але такий вивід піде вже в рахунок лімітів квітня
Краще зачекати 21:00 31го -- раптом щось нарахують, і ініціювати виведення
Нарахували кешбек в суботу 30.03.24. Треба чекати неділі після 21-00. Або вже зранку в понеділок.
А чому неможна ініціювати виведення от прям зараз?
Чи думаєте, що сьогодні - у неділю ще щось буде після 21:00 (типу за трати у Чт..Пт)?[/quote]Хочу подивитися, чи нарахують в неділю. Ліміт кешбека - не цікавить. Квартал назад згоріло декілька грн. Забув, що у вихідні теж нараховують.