оце і є -- відображення
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 бер, 2024 11:51
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Нед 31 бер, 2024 12:04
Re: ТАСКОМБАНК
А чому неможна ініціювати виведення от прям зараз?
Чи думаєте, що сьогодні - у неділю ще щось буде після 21:00 (типу за трати у Чт..Пт)?[/quote]Хочу подивитися, чи нарахують в неділю. Ліміт кешбека - не цікавить. Квартал назад згоріло декілька грн. Забув, що у вихідні теж нараховують.
Додано: Нед 31 бер, 2024 15:49
Re: ТАСКОМБАНК
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