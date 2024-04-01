RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 285286287288

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 11:51

Re: ТАСКОМБАНК

  greenozon написав:що буде списано
оце і є -- відображення
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5232
З нами з: 05.05.21
Подякував: 400 раз.
Подякували: 1001 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 12:04

Re: ТАСКОМБАНК

Amethyst написав:
  lel написав:
Amethyst написав:[quote="5705113:Ferlakur"]В понеділок зранку не пізно?

Ну таак, але такий вивід піде вже в рахунок лімітів квітня :wink:
Краще зачекати 21:00 31го -- раптом щось нарахують, і ініціювати виведення :idea:
Нарахували кешбек в суботу 30.03.24. Треба чекати неділі після 21-00. Або вже зранку в понеділок.

А чому неможна ініціювати виведення от прям зараз?
Чи думаєте, що сьогодні - у неділю ще щось буде після 21:00 (типу за трати у Чт..Пт)?[/quote]Хочу подивитися, чи нарахують в неділю. Ліміт кешбека - не цікавить. Квартал назад згоріло декілька грн. Забув, що у вихідні теж нараховують.
lel
 
Повідомлень: 3465
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1097 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 15:49

Re: ТАСКОМБАНК

  lel написав:Хочу подивитися, чи нарахують в неділю. Ліміт кешбека - не цікавить. Квартал назад згоріло декілька грн. Забув, що у вихідні теж нараховують.
Нарахують. И в субботу и в воскресенье. у Таси выходных нету.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1696
З нами з: 30.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 22:32

  Кащей написав:
  lel написав:Хочу подивитися, чи нарахують в неділю. Ліміт кешбека - не цікавить. Квартал назад згоріло декілька грн. Забув, що у вихідні теж нараховують.
Нарахують. И в субботу и в воскресенье. у Таси выходных нету.


і навіть в 366 день нормальо ПЗ фунциклює? :)
greenozon
 
Повідомлень: 16130
З нами з: 01.06.14
Подякував: 423 раз.
Подякували: 1590 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 08:28

Re: ТАСКОМБАНК

greenozon написав:і навіть в 366 день нормальо ПЗ фунциклює? :)

ПЗ?
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1696
З нами з: 30.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 285286287288
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5208)
01.04.2024 09:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.