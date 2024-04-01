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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 бер, 2024 11:51
greenozon написав:
що буде списано
оце і є -- відображення
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Amethyst
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Додано: Нед 31 бер, 2024 12:04
Amethyst написав: lel написав:
Amethyst написав:[quote="5705113:Ferlakur"]В понеділок зранку не пізно?
Ну таак, але такий вивід піде вже в рахунок лімітів квітня
Краще зачекати 21:00 31го -- раптом щось нарахують, і ініціювати виведення
Нарахували кешбек в суботу 30.03.24. Треба чекати неділі після 21-00. Або вже зранку в понеділок.
А чому неможна ініціювати виведення от прям зараз?
Чи думаєте, що сьогодні - у неділю ще щось буде після 21:00 (типу за трати у Чт..Пт)?[/quote]Хочу подивитися, чи нарахують в неділю. Ліміт кешбека - не цікавить. Квартал назад згоріло декілька грн. Забув, що у вихідні теж нараховують.
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lel
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Додано: Нед 31 бер, 2024 15:49
lel написав:
Хочу подивитися, чи нарахують в неділю. Ліміт кешбека - не цікавить. Квартал назад згоріло декілька грн. Забув, що у вихідні теж нараховують.
Нарахують. И в субботу и в воскресенье. у Таси выходных нету.
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Кащей
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Додано: Нед 31 бер, 2024 22:32
Кащей написав: lel написав:
Хочу подивитися, чи нарахують в неділю. Ліміт кешбека - не цікавить. Квартал назад згоріло декілька грн. Забув, що у вихідні теж нараховують.
Нарахують. И в субботу и в воскресенье. у Таси выходных нету.
і навіть в 366 день нормальо ПЗ фунциклює?
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greenozon
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Додано: Пон 01 кві, 2024 08:28
greenozon написав:
і навіть в 366 день нормальо ПЗ фунциклює?
ПЗ?
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Кащей
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Додано: Пон 01 кві, 2024 09:46
Кащей написав: greenozon написав:
і навіть в 366 день нормальо ПЗ фунциклює?
ПЗ?
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Додано: Пон 01 кві, 2024 10:01
Кащей написав: lel написав:
Хочу подивитися, чи нарахують в неділю. Ліміт кешбека - не цікавить. Квартал назад згоріло декілька грн. Забув, що у вихідні теж нараховують.
Нарахують. И в субботу и в воскресенье. у Таси выходных нету.
В неділю не нарахували. Таки, було свято, Пасха. Кешбек вивів.
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