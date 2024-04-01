RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 285286287288

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 11:51

Re: ТАСКОМБАНК

  greenozon написав:що буде списано
оце і є -- відображення
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5232
З нами з: 05.05.21
Подякував: 400 раз.
Подякували: 1001 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 12:04

Re: ТАСКОМБАНК

Amethyst написав:
  lel написав:
Amethyst написав:[quote="5705113:Ferlakur"]В понеділок зранку не пізно?

Ну таак, але такий вивід піде вже в рахунок лімітів квітня :wink:
Краще зачекати 21:00 31го -- раптом щось нарахують, і ініціювати виведення :idea:
Нарахували кешбек в суботу 30.03.24. Треба чекати неділі після 21-00. Або вже зранку в понеділок.

А чому неможна ініціювати виведення от прям зараз?
Чи думаєте, що сьогодні - у неділю ще щось буде після 21:00 (типу за трати у Чт..Пт)?[/quote]Хочу подивитися, чи нарахують в неділю. Ліміт кешбека - не цікавить. Квартал назад згоріло декілька грн. Забув, що у вихідні теж нараховують.
lel
 
Повідомлень: 3466
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1097 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 15:49

Re: ТАСКОМБАНК

  lel написав:Хочу подивитися, чи нарахують в неділю. Ліміт кешбека - не цікавить. Квартал назад згоріло декілька грн. Забув, що у вихідні теж нараховують.
Нарахують. И в субботу и в воскресенье. у Таси выходных нету.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1696
З нами з: 30.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 22:32

  Кащей написав:
  lel написав:Хочу подивитися, чи нарахують в неділю. Ліміт кешбека - не цікавить. Квартал назад згоріло декілька грн. Забув, що у вихідні теж нараховують.
Нарахують. И в субботу и в воскресенье. у Таси выходных нету.


і навіть в 366 день нормальо ПЗ фунциклює? :)
greenozon
 
Повідомлень: 16130
З нами з: 01.06.14
Подякував: 423 раз.
Подякували: 1590 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 08:28

Re: ТАСКОМБАНК

greenozon написав:і навіть в 366 день нормальо ПЗ фунциклює? :)

ПЗ?
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1696
З нами з: 30.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 09:46

  Кащей написав:
greenozon написав:і навіть в 366 день нормальо ПЗ фунциклює? :)

ПЗ?

Правове забезпечення
Продукт збагачення
Платіжний засіб
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16306
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 888 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 10:01

  Кащей написав:
  lel написав:Хочу подивитися, чи нарахують в неділю. Ліміт кешбека - не цікавить. Квартал назад згоріло декілька грн. Забув, що у вихідні теж нараховують.
Нарахують. И в субботу и в воскресенье. у Таси выходных нету.

В неділю не нарахували. Таки, було свято, Пасха. Кешбек вивів.
lel
 
Повідомлень: 3466
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1097 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 285286287288
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, nekefer і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.