Amethyst написав:[quote="5705113:Ferlakur"]В понеділок зранку не пізно?
Ну таак, але такий вивід піде вже в рахунок лімітів квітня Краще зачекати 21:00 31го -- раптом щось нарахують, і ініціювати виведення
Нарахували кешбек в суботу 30.03.24. Треба чекати неділі після 21-00. Або вже зранку в понеділок.
А чому неможна ініціювати виведення от прям зараз? Чи думаєте, що сьогодні - у неділю ще щось буде після 21:00 (типу за трати у Чт..Пт)?[/quote]Хочу подивитися, чи нарахують в неділю. Ліміт кешбека - не цікавить. Квартал назад згоріло декілька грн. Забув, що у вихідні теж нараховують.
lel написав:В неділю не нарахували. Таки, було свято, Пасха. Кешбек вивів.
Мабуть нічого нараховувати було. У мене до Верки підв'язано щоденне списання по одному с онлайн-сервісів. Так от Тася списує і, відповідно, нараховує КБ також кожного дня, незважаючи на вихідні та свята.
valya написав:Закінчується Пудра. За перевипуск просять 200 грн. Інши варіанти хто знає?
Дійсно, перевипуск фізичної карти – 200,00 грн. Можливо замовити додаткову віртуальну карту до рахунку – 50,00 грн. Додатково наразі є можливість продовжити термін дії карти. Продовжити термін дії карти Ви можете самостійно за посиланням - https://tascombank.ua/card_service, за допомогою коду підтвердження. Термін дії карти буде продовжено до кінця липня 2024 року. В ТАСКОМБАНКу реалізована функція відправки ОТП-паролю в viber. Після подання заявки на продовження терміну дії картки, на її активацію необхідно очікувати протягом 3-х робочих днів.
Ferlakur написав:В новых (как впрочем и старых) тарифах Плативки написано, что оплата 20 грн за Онлайн/GSM-банкинг снимается "Щомісячно, авансом, в дату підключення послуги при наявності за рахунком використаної кредитної лінії на дату списання комісії та наявності на рахунку коштів для оплати послуги."
Я проавильно понимаю, что оплата не должна сниматься вообще, так как по Плативке кредитной линии нет в принципе?
Звертаємо увагу, що в тарифах пакету послуг «Платівка», пункт 5.1. вказано: Щомісячно, авансом, в дату підключення послуги. При відсутності оплати, послуга не надається. Відновлюється автоматично з дати здійснення оплати за послугу. Послуга підключається автоматично при оформленні поточного рахунку з використанням електронних платіжних засобів. Сервіс «Онлайн/GSM-Banking» призначений для надання Клієнту інформації про стан рахунку за допомогою повідомлень у текстовому форматі SMS на зареєстрований номер мобільного телефону Клієнта або пуш-повідомлень через мобільний додаток Банку, та Додаткових засобів інформування, зокрема через месенджери. Тобто, якщо послуга інформування активна – комісія буде знята. Надаємо посилання на тарифи - https://tascombank.ua/files/Taryfy_Plat ... 4.2024.pdf