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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 286287288289>

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 12:51

Re: ТАСКОМБАНК

  greenozon написав:що буде списано
оце і є -- відображення
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 13:04

Re: ТАСКОМБАНК

Amethyst написав:
  lel написав:
Amethyst написав:[quote="5705113:Ferlakur"]В понеділок зранку не пізно?

Ну таак, але такий вивід піде вже в рахунок лімітів квітня :wink:
Краще зачекати 21:00 31го -- раптом щось нарахують, і ініціювати виведення :idea:
Нарахували кешбек в суботу 30.03.24. Треба чекати неділі після 21-00. Або вже зранку в понеділок.

А чому неможна ініціювати виведення от прям зараз?
Чи думаєте, що сьогодні - у неділю ще щось буде після 21:00 (типу за трати у Чт..Пт)?[/quote]Хочу подивитися, чи нарахують в неділю. Ліміт кешбека - не цікавить. Квартал назад згоріло декілька грн. Забув, що у вихідні теж нараховують.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 16:49

Re: ТАСКОМБАНК

  lel написав:Хочу подивитися, чи нарахують в неділю. Ліміт кешбека - не цікавить. Квартал назад згоріло декілька грн. Забув, що у вихідні теж нараховують.
Нарахують. И в субботу и в воскресенье. у Таси выходных нету.
Кащей
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 23:32

  Кащей написав:
  lel написав:Хочу подивитися, чи нарахують в неділю. Ліміт кешбека - не цікавить. Квартал назад згоріло декілька грн. Забув, що у вихідні теж нараховують.
Нарахують. И в субботу и в воскресенье. у Таси выходных нету.


і навіть в 366 день нормальо ПЗ фунциклює? :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 09:28

Re: ТАСКОМБАНК

greenozon написав:і навіть в 366 день нормальо ПЗ фунциклює? :)

ПЗ?
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 10:46

  Кащей написав:
greenozon написав:і навіть в 366 день нормальо ПЗ фунциклює? :)

ПЗ?

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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 11:01

  Кащей написав:
  lel написав:Хочу подивитися, чи нарахують в неділю. Ліміт кешбека - не цікавить. Квартал назад згоріло декілька грн. Забув, що у вихідні теж нараховують.
Нарахують. И в субботу и в воскресенье. у Таси выходных нету.

В неділю не нарахували. Таки, було свято, Пасха. Кешбек вивів.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 12:54

Re: ТАСКОМБАНК

  lel написав:В неділю не нарахували. Таки, було свято, Пасха. Кешбек вивів.
Мабуть нічого нараховувати було. У мене до Верки підв'язано щоденне списання по одному с онлайн-сервісів. Так от Тася списує і, відповідно, нараховує КБ також кожного дня, незважаючи на вихідні та свята.
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 17:06

ТАСКОМБАНК

  valya написав:Закінчується Пудра. За перевипуск просять 200 грн. Інши варіанти хто знає?


Дійсно, перевипуск фізичної карти – 200,00 грн.
Можливо замовити додаткову віртуальну карту до рахунку – 50,00 грн.
Додатково наразі є можливість продовжити термін дії карти.
Продовжити термін дії карти Ви можете самостійно за посиланням - https://tascombank.ua/card_service, за допомогою коду підтвердження.
Термін дії карти буде продовжено до кінця липня 2024 року.
В ТАСКОМБАНКу реалізована функція відправки ОТП-паролю в viber.
Після подання заявки на продовження терміну дії картки, на її активацію необхідно очікувати протягом 3-х робочих днів.
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 17:10

ТАСКОМБАНК

  Ferlakur написав:В новых (как впрочем и старых) тарифах Плативки написано, что оплата 20 грн за Онлайн/GSM-банкинг снимается "Щомісячно, авансом, в дату підключення послуги при наявності за рахунком використаної кредитної лінії на дату списання комісії та наявності на рахунку коштів для оплати послуги."

Я проавильно понимаю, что оплата не должна сниматься вообще, так как по Плативке кредитной линии нет в принципе? :)


Звертаємо увагу, що в тарифах пакету послуг «Платівка», пункт 5.1. вказано: Щомісячно, авансом, в дату підключення послуги. При відсутності оплати, послуга не надається. Відновлюється автоматично з дати здійснення оплати за послугу. Послуга підключається автоматично при оформленні поточного рахунку з використанням електронних платіжних засобів. Сервіс «Онлайн/GSM-Banking» призначений для надання Клієнту інформації про стан рахунку за допомогою повідомлень у текстовому форматі SMS на зареєстрований номер мобільного телефону Клієнта або пуш-повідомлень через мобільний додаток Банку, та Додаткових засобів інформування, зокрема через месенджери.
Тобто, якщо послуга інформування активна – комісія буде знята.
Надаємо посилання на тарифи - https://tascombank.ua/files/Taryfy_Plat ... 4.2024.pdf
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