Так, за умови зняття коштів з Ощадного рахунку до 22:00 год.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 кві, 2024 17:13
ТАСКОМБАНК
Додано: Пон 01 кві, 2024 17:16
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Пон 01 кві, 2024 21:30
Re: ТАСКОМБАНК
ТАСКОМБАНК, зробіть вже нарешті зміну тарифу по кредитній картці. Щоб без потреби закриття-скорінг-відкриття. Заохочьте клієнтів користуватись новим продуктом
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