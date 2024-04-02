Так, за умови зняття коштів з Ощадного рахунку до 22:00 год.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 кві, 2024 17:13
ТАСКОМБАНК
Додано: Пон 01 кві, 2024 17:16
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Пон 01 кві, 2024 21:30
Re: ТАСКОМБАНК
ТАСКОМБАНК, зробіть вже нарешті зміну тарифу по кредитній картці. Щоб без потреби закриття-скорінг-відкриття. Заохочьте клієнтів користуватись новим продуктом
Додано: Пон 01 кві, 2024 23:50
TASCOMBANK Здравствуйте! Такая ситуация. У меня есть депозит в у.е. в вашем банке. В приложении TAC2U я этих депозитов не вижу. Оно и понятно, так как срок размещения давно закончился. Тогда эти деньги должны быть на текущем счету. Но я и там их не вижу. Я вообще никаких счетов не вижу в приложении. У меня вообще складывается впечатление, что это приложение не работает. И что, поддержки в нём нет? Я не нашёл. Проблема усугубляется тем, что я нахожусь за пределами Украины, так что посетить отделение банка - не вариант.
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