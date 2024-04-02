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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 286287288289

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 17:13

ТАСКОМБАНК

  2XL написав:Кредитку можна 31 числа гасити для грейса, якщо гроші на Ощадному?

Так, за умови зняття коштів з Ощадного рахунку до 22:00 год.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 17:16

Re: ТАСКОМБАНК

  Ferlakur написав:Ferlakur


Останній день, коли клієнт може виплатити бонуси на картковий рахунок – перший робочий день наступного кварталу(до
16:00 години). О 18:00 всі нараховані, але не виплачені бонуси будуть анульовані.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 21:30

Re: ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК, зробіть вже нарешті зміну тарифу по кредитній картці. Щоб без потреби закриття-скорінг-відкриття. Заохочьте клієнтів користуватись новим продуктом
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 23:50

TASCOMBANK Здравствуйте! Такая ситуация. У меня есть депозит в у.е. в вашем банке. В приложении TAC2U я этих депозитов не вижу. Оно и понятно, так как срок размещения давно закончился. Тогда эти деньги должны быть на текущем счету. Но я и там их не вижу. Я вообще никаких счетов не вижу в приложении. У меня вообще складывается впечатление, что это приложение не работает. И что, поддержки в нём нет? Я не нашёл. Проблема усугубляется тем, что я нахожусь за пределами Украины, так что посетить отделение банка - не вариант.
aleexxxx
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 07:14

Re: ТАСКОМБАНК

  TASCOMBANK написав:
  2XL написав:Кредитку можна 31 числа гасити для грейса, якщо гроші на Ощадному?

Так, за умови зняття коштів з Ощадного рахунку до 22:00 год.
Раніше треба було гасити до 16:00 останнього робочого дня, а з уведенням СЕП-4.0 достатньо до 22:00 останнього дня. Так?
Howl
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