Так, за умови зняття коштів з Ощадного рахунку до 22:00 год.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 кві, 2024 17:13
ТАСКОМБАНК
Додано: Пон 01 кві, 2024 17:16
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Пон 01 кві, 2024 21:30
Re: ТАСКОМБАНК
ТАСКОМБАНК, зробіть вже нарешті зміну тарифу по кредитній картці. Щоб без потреби закриття-скорінг-відкриття. Заохочьте клієнтів користуватись новим продуктом
Додано: Пон 01 кві, 2024 23:50
TASCOMBANK Здравствуйте! Такая ситуация. У меня есть депозит в у.е. в вашем банке. В приложении TAC2U я этих депозитов не вижу. Оно и понятно, так как срок размещения давно закончился. Тогда эти деньги должны быть на текущем счету. Но я и там их не вижу. Я вообще никаких счетов не вижу в приложении. У меня вообще складывается впечатление, что это приложение не работает. И что, поддержки в нём нет? Я не нашёл. Проблема усугубляется тем, что я нахожусь за пределами Украины, так что посетить отделение банка - не вариант.
Додано: Вів 02 кві, 2024 07:14
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Вів 02 кві, 2024 14:59
ТАСКОМБАНК
Додано: Вів 02 кві, 2024 15:02
ТАСКОМБАНК
Якщо закінчився термін дії карти - карта не відображається в додатку.
Тобто, інформація по картковому рахунку також не буде відображатись.
Звертаємо увагу, що після закінчення терміну дії депозитного вкладу кошти будуть виплачені на діючий картковий рахунок за умови, що по депозиту немає автопролонгації, незалежно від статусу карти.
Інформуємо, що продовжити термін дії карти Ви можете самостійно за посиланням -
Термін дії карти буде продовжено до кінця липня 2024 року.
В ТАСКОМБАНКу реалізована функція відправки ОТП-паролю в viber.
Після подання заявки на продовження терміну дії картки, на її активацію необхідно очікувати протягом 3-х робочих днів.
Також Ви маєте можливість замовити додаткову віртуальну карту до рахунку, звернувшись до Контакт-центру Банку, після проходження ідентифікації.
Для дзвінків за кордону тел.: +38 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку).
Здійснити дзвінок можливо з будь-якого номеру.
Звертаємо увагу, що зателефонувати можна:
o Через чат ТАСКОМБАНКу у Viber, натиснувши на «слухавку»;
o В сервісі дзвінків Viber набрати номер *7178 (за допомогою клавіатури viber).
Додано: Вів 02 кві, 2024 15:03
ТАСКОМБАНК
Howl
Так, вірно
Додано: Вів 02 кві, 2024 15:26
У вас там в тарифах для Pudra Card пункт 1.2.3 є ще й безкоштовний варіант випуску основної віртуалки.
Перевірено особисто дружиною, перевипустили фізичну на віртуалку безкоштовно.
Додано: Вів 02 кві, 2024 15:40
TASCOMBANK
Наприкинці березня отримав кредитну історію та був здивований тим, що у мене в ТАС є
Кредитний договір на поповнення обігових коштів від 27.10.2021 року (до 26.10.2024 року) на суму 51 000 грн.,
Кредитний договір на поповнення обігових коштів від 18.01.2021 року (до 17.01.2025 року) на суму 30 000 грн.,
але окрім Б5 з лімітом 14000 грн. від банку в мене нічого немає.
Є Вєра без ліміту.
Як це розуміти?
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|