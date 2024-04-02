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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 287288289290>

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 17:13

ТАСКОМБАНК

  2XL написав:Кредитку можна 31 числа гасити для грейса, якщо гроші на Ощадному?

Так, за умови зняття коштів з Ощадного рахунку до 22:00 год.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 17:16

Re: ТАСКОМБАНК

  Ferlakur написав:Ferlakur


Останній день, коли клієнт може виплатити бонуси на картковий рахунок – перший робочий день наступного кварталу(до
16:00 години). О 18:00 всі нараховані, але не виплачені бонуси будуть анульовані.
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 21:30

Re: ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК, зробіть вже нарешті зміну тарифу по кредитній картці. Щоб без потреби закриття-скорінг-відкриття. Заохочьте клієнтів користуватись новим продуктом
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 23:50

TASCOMBANK Здравствуйте! Такая ситуация. У меня есть депозит в у.е. в вашем банке. В приложении TAC2U я этих депозитов не вижу. Оно и понятно, так как срок размещения давно закончился. Тогда эти деньги должны быть на текущем счету. Но я и там их не вижу. Я вообще никаких счетов не вижу в приложении. У меня вообще складывается впечатление, что это приложение не работает. И что, поддержки в нём нет? Я не нашёл. Проблема усугубляется тем, что я нахожусь за пределами Украины, так что посетить отделение банка - не вариант.
aleexxxx
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 07:14

Re: ТАСКОМБАНК

  TASCOMBANK написав:
  2XL написав:Кредитку можна 31 числа гасити для грейса, якщо гроші на Ощадному?

Так, за умови зняття коштів з Ощадного рахунку до 22:00 год.
Раніше треба було гасити до 16:00 останнього робочого дня, а з уведенням СЕП-4.0 достатньо до 22:00 останнього дня. Так?
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 14:59

ТАСКОМБАНК

  2XL написав:ТАСКОМБАНК, зробіть вже нарешті зміну тарифу по кредитній картці. Щоб без потреби закриття-скорінг-відкриття. Заохочьте клієнтів користуватись новим продуктом


Прохання описати більш детально Ваше питання.
Ми намагаємося враховувати всі побажання та зауваження.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 15:02

ТАСКОМБАНК

  aleexxxx написав:TASCOMBANK Здравствуйте! Такая ситуация. У меня есть депозит в у.е. в вашем банке. В приложении TAC2U я этих депозитов не вижу. Оно и понятно, так как срок размещения давно закончился. Тогда эти деньги должны быть на текущем счету. Но я и там их не вижу. Я вообще никаких счетов не вижу в приложении. У меня вообще складывается впечатление, что это приложение не работает. И что, поддержки в нём нет? Я не нашёл. Проблема усугубляется тем, что я нахожусь за пределами Украины, так что посетить отделение банка - не вариант.


Якщо закінчився термін дії карти - карта не відображається в додатку.
Тобто, інформація по картковому рахунку також не буде відображатись.

Звертаємо увагу, що після закінчення терміну дії депозитного вкладу кошти будуть виплачені на діючий картковий рахунок за умови, що по депозиту немає автопролонгації, незалежно від статусу карти.

Інформуємо, що продовжити термін дії карти Ви можете самостійно за посиланням - https://tascombank.ua/card_service, за допомогою коду підтвердження.
Термін дії карти буде продовжено до кінця липня 2024 року.
В ТАСКОМБАНКу реалізована функція відправки ОТП-паролю в viber.
Після подання заявки на продовження терміну дії картки, на її активацію необхідно очікувати протягом 3-х робочих днів.

Також Ви маєте можливість замовити додаткову віртуальну карту до рахунку, звернувшись до Контакт-центру Банку, після проходження ідентифікації.
Для дзвінків за кордону тел.: +38 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку).

Здійснити дзвінок можливо з будь-якого номеру.

Звертаємо увагу, що зателефонувати можна:
o Через чат ТАСКОМБАНКу у Viber, натиснувши на «слухавку»;
o В сервісі дзвінків Viber набрати номер *7178 (за допомогою клавіатури viber).
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 15:03

ТАСКОМБАНК

Howl

Так, вірно
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 15:26

  TASCOMBANK написав:Дійсно, перевипуск фізичної карти – 200,00 грн.
Можливо замовити додаткову віртуальну карту до рахунку – 50,00 грн.
Додатково наразі є можливість продовжити термін дії карти.
Продовжити термін дії карти Ви можете самостійно за посиланням - https://tascombank.ua/card_service, за допомогою коду підтвердження.
Термін дії карти буде продовжено до кінця липня 2024 року.
В ТАСКОМБАНКу реалізована функція відправки ОТП-паролю в viber.
Після подання заявки на продовження терміну дії картки, на її активацію необхідно очікувати протягом 3-х робочих днів.

У вас там в тарифах для Pudra Card пункт 1.2.3 є ще й безкоштовний варіант випуску основної віртуалки.
Переоформлення основної або додаткової
платіжної картки у зв’язку з закінченням
терміну дії:
Mastercard World Pudra (віртуальна картка) основна - Не тарифікується.

Перевірено особисто дружиною, перевипустили фізичну на віртуалку безкоштовно. :wink:
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 15:40

TASCOMBANK
Наприкинці березня отримав кредитну історію та був здивований тим, що у мене в ТАС є
Кредитний договір на поповнення обігових коштів від 27.10.2021 року (до 26.10.2024 року) на суму 51 000 грн.,
Кредитний договір на поповнення обігових коштів від 18.01.2021 року (до 17.01.2025 року) на суму 30 000 грн.,
але окрім Б5 з лімітом 14000 грн. від банку в мене нічого немає.
Є Вєра без ліміту.
Як це розуміти? :|
rollo
 
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