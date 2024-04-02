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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 287288289290

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 16:01

Re: ТАСКОМБАНК

А у Ізі та Спорта шо по кредиткам?
Amethyst
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Повідомлень: 5241
З нами з: 05.05.21
Подякував: 400 раз.
Подякували: 1003 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 16:05

  Amethyst написав:А у Ізі та Спорта шо по кредиткам?

Такі є ....
Але краще б дали більше на Б5 або Вєру
rollo
 
Повідомлень: 1405
З нами з: 20.10.19
Подякував: 52 раз.
Подякували: 144 раз.
 
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