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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 кві, 2024 16:01
А у Ізі та Спорта шо по кредиткам?
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Amethyst
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Додано: Вів 02 кві, 2024 16:05
Amethyst написав:
А у Ізі та Спорта шо по кредиткам?
Такі є ....
Але краще б дали більше на Б5 або Вєру
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rollo
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