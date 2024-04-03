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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 кві, 2024 16:01
Re: ТАСКОМБАНК
А у Ізі та Спорта шо по кредиткам?
Додано: Вів 02 кві, 2024 16:05
Додано: Сер 03 кві, 2024 10:55
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Додано: Сер 03 кві, 2024 10:55
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