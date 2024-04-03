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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 кві, 2024 16:01
А у Ізі та Спорта шо по кредиткам?
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Amethyst
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Додано: Вів 02 кві, 2024 16:05
Amethyst написав:
А у Ізі та Спорта шо по кредиткам?
Такі є ....
Але краще б дали більше на Б5 або Вєру
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rollo
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Додано: Сер 03 кві, 2024 10:55
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Додано: Сер 03 кві, 2024 10:55
rollo написав: Amethyst написав:
А у Ізі та Спорта шо по кредиткам?
Такі є ....
Але краще б дали більше на Б5 або Вєру
В лютому обнулив ліміт на спорті, через місяць таська на б5 долила свого ліміта
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Boundless
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Додано: Сер 03 кві, 2024 12:17
Так що там із платними пушами? Влетів хтось?
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Чорний Ворон
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Додано: Сер 03 кві, 2024 13:54
Чорний Ворон написав:
Так що там із платними пушами? Влетів хтось?
Поки тихо. ТАСька чекає, щоб ми втратили пильність, а потім жухне на повну.
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klug
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Додано: Сер 03 кві, 2024 18:36
rollo
Добрий день.
Для того, щоб перевірити дану інформацію вкажіть, будь ласка, повністю Ваше ПIБ, ІПН в особисті повідомлення.
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TASCOMBANK
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Додано: Сер 03 кві, 2024 20:21
Boundless написав:
В лютому обнулив ліміт на спорті, через місяць таська на б5 долила свого ліміта
вот если б такая схема работала, когда вместо спорта были совсем другие банки...
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flysoulfly
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