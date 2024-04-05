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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 кві, 2024 17:04
TASCOMBANK написав:rollo
Добрий день.
Для того, щоб перевірити дану інформацію вкажіть, будь ласка, повністю Ваше ПIБ, ІПН в особисті повідомлення.
Написав ще позавчора...
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