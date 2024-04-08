|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 кві, 2024 17:04
TASCOMBANK написав:rollo
Добрий день.
Для того, щоб перевірити дану інформацію вкажіть, будь ласка, повністю Ваше ПIБ, ІПН в особисті повідомлення.
Написав ще позавчора...
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 1406
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 кві, 2024 10:05
rollo написав: TASCOMBANK написав:rollo
Добрий день.
Для того, щоб перевірити дану інформацію вкажіть, будь ласка, повністю Ваше ПIБ, ІПН в особисті повідомлення.
Написав ще позавчора...
Не працює сайт. У всіх так?
-
nord
-
-
- Повідомлень: 425
- З нами з: 25.07.22
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 08 кві, 2024 14:15
TASCOMBANK написав: 2XL написав:
ТАСКОМБАНК, зробіть вже нарешті зміну тарифу по кредитній картці. Щоб без потреби закриття-скорінг-відкриття. Заохочьте клієнтів користуватись новим продуктом
Прохання описати більш детально Ваше питання.
Ми намагаємося враховувати всі побажання та зауваження.
Наприклад, цікавить Ваша кредитка Very Card. Вже є Pudra, хотілось би мати можливість відкрити віддалено
Very Card, не закриваючи
при цьому Pudra. В ідеалі - зробити можливість перерозподілу кредитного ліміту між своїми кредитками, як давно вже працює у Sense.
-
wildlynx
-
-
- Повідомлень: 195
- З нами з: 14.04.16
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|