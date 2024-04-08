RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 288289290291

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 17:04

  TASCOMBANK написав:rollo

Добрий день.

Для того, щоб перевірити дану інформацію вкажіть, будь ласка, повністю Ваше ПIБ, ІПН в особисті повідомлення.

Написав ще позавчора...
rollo
 
Повідомлень: 1406
З нами з: 20.10.19
Подякував: 52 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 10:05

  rollo написав:
  TASCOMBANK написав:rollo

Добрий день.

Для того, щоб перевірити дану інформацію вкажіть, будь ласка, повністю Ваше ПIБ, ІПН в особисті повідомлення.

Написав ще позавчора...

Не працює сайт. У всіх так?
nord
 
Повідомлень: 425
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 14:15

  TASCOMBANK написав:
  2XL написав:ТАСКОМБАНК, зробіть вже нарешті зміну тарифу по кредитній картці. Щоб без потреби закриття-скорінг-відкриття. Заохочьте клієнтів користуватись новим продуктом


Прохання описати більш детально Ваше питання.
Ми намагаємося враховувати всі побажання та зауваження.


Наприклад, цікавить Ваша кредитка Very Card. Вже є Pudra, хотілось би мати можливість відкрити віддалено Very Card, не закриваючи при цьому Pudra. В ідеалі - зробити можливість перерозподілу кредитного ліміту між своїми кредитками, як давно вже працює у Sense.
wildlynx
 
Повідомлень: 195
З нами з: 14.04.16
Подякував: 135 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 20:23

  wildlynx написав:
  TASCOMBANK написав:
  2XL написав:ТАСКОМБАНК, зробіть вже нарешті зміну тарифу по кредитній картці. Щоб без потреби закриття-скорінг-відкриття. Заохочьте клієнтів користуватись новим продуктом


Прохання описати більш детально Ваше питання.
Ми намагаємося враховувати всі побажання та зауваження.


Наприклад, цікавить Ваша кредитка Very Card. Вже є Pudra, хотілось би мати можливість відкрити віддалено Very Card, не закриваючи при цьому Pudra. В ідеалі - зробити можливість перерозподілу кредитного ліміту між своїми кредитками, як давно вже працює у Sense.

Те, що працює добре і зручно в інших банках для тасі досить далеко :lol:
vovabelokon99
Аватар користувача
 
Повідомлень: 136
З нами з: 05.01.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 288289290291
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton, ramaz і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2904)
08.04.2024 20:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.