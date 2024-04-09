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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 кві, 2024 17:04
TASCOMBANK написав:rollo
Добрий день.
Для того, щоб перевірити дану інформацію вкажіть, будь ласка, повністю Ваше ПIБ, ІПН в особисті повідомлення.
Написав ще позавчора...
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Додано: Пон 08 кві, 2024 10:05
rollo написав: TASCOMBANK написав:rollo
Добрий день.
Для того, щоб перевірити дану інформацію вкажіть, будь ласка, повністю Ваше ПIБ, ІПН в особисті повідомлення.
Написав ще позавчора...
Не працює сайт. У всіх так?
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Додано: Пон 08 кві, 2024 14:15
TASCOMBANK написав: 2XL написав:
ТАСКОМБАНК, зробіть вже нарешті зміну тарифу по кредитній картці. Щоб без потреби закриття-скорінг-відкриття. Заохочьте клієнтів користуватись новим продуктом
Прохання описати більш детально Ваше питання.
Ми намагаємося враховувати всі побажання та зауваження.
Наприклад, цікавить Ваша кредитка Very Card. Вже є Pudra, хотілось би мати можливість відкрити віддалено
Very Card, не закриваючи
при цьому Pudra. В ідеалі - зробити можливість перерозподілу кредитного ліміту між своїми кредитками, як давно вже працює у Sense.
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Додано: Пон 08 кві, 2024 20:23
wildlynx написав: TASCOMBANK написав: 2XL написав:
ТАСКОМБАНК, зробіть вже нарешті зміну тарифу по кредитній картці. Щоб без потреби закриття-скорінг-відкриття. Заохочьте клієнтів користуватись новим продуктом
Прохання описати більш детально Ваше питання.
Ми намагаємося враховувати всі побажання та зауваження.
Наприклад, цікавить Ваша кредитка Very Card. Вже є Pudra, хотілось би мати можливість відкрити віддалено
Very Card, не закриваючи
при цьому Pudra. В ідеалі - зробити можливість перерозподілу кредитного ліміту між своїми кредитками, як давно вже працює у Sense.
Те, що працює добре і зручно в інших банках для тасі досить далеко
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Додано: Вів 09 кві, 2024 15:21
native написав:
Добрый день.
Вопрос:
В тарифах к Very указана ставка 83% за использование несанкционированного овердрафта.
А как технически он может возникнуть?
Разве имея на счету, условно, 1000 грн кредитных средств, можно потратить больше чем 1000?
Допустим, сделать перевод на 1000 грн, а комиссию спишут в счёт овердрафта?
Несанкціонований овердрафт – це перевищення суми операції, здійсненої за рахунком, над сумою встановленого кредитного ліміту, що обумовлений договором між банком та клієнтом, а якщо такого встановленого кредитного ліміту немає – над залишком власних коштів клієнта на рахунку, і не є прогнозованим за розміром та часом виникнення.
Несанкціонований овердрафт може виникати в результаті:
- примусового стягнення (списання) коштів з рахунку та накладення арешту на кошти, що обліковуються на рахунку, у випадках передбачених законодавством України;
- здійснення транзакцій без авторизації картки;
- помилкового списання по причині збою процесингового центру або використання коштів за помилково встановленими лімітами;
- списання помилково зарахованих коштів та ін.
Ситуації в яких може виникнути несанкціонований овердрафт, також описані в Договорі про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб (п.7.1.9)
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Додано: Вів 09 кві, 2024 15:23
wildlynx написав: TASCOMBANK написав: 2XL написав:
ТАСКОМБАНК, зробіть вже нарешті зміну тарифу по кредитній картці. Щоб без потреби закриття-скорінг-відкриття. Заохочьте клієнтів користуватись новим продуктом
Прохання описати більш детально Ваше питання.
Ми намагаємося враховувати всі побажання та зауваження.
Наприклад, цікавить Ваша кредитка Very Card. Вже є Pudra, хотілось би мати можливість відкрити віддалено
Very Card, не закриваючи
при цьому Pudra. В ідеалі - зробити можливість перерозподілу кредитного ліміту між своїми кредитками, як давно вже працює у Sense.
Дійсно, діючі Клієнти Банку відкрити Very Card наразі мають можливість виключно в відділенні Банку, при цьому сума кредитного ліміту по кожному договору погоджується індивідуально.
Викладена Вами інформація передана до відповідного підрозділу Банку та зафіксована, як побажання до роботи Банку.
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- Подякували: 221 раз.
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