Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 288289290291 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 3.2 5 22 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 14% 3 2- Погане. Некомпетентне. 18% 4 3- Задовільне. Хотілося б краще. 18% 4 4- Добре. Як і повинно бути. 32% 7 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 18% 4 Всього голосів : 22 Додано: П'ят 05 кві, 2024 17:04 TASCOMBANK написав: rollo



Добрий день.



Для того, щоб перевірити дану інформацію вкажіть, будь ласка, повністю Ваше ПIБ, ІПН в особисті повідомлення. Добрий день.Для того, щоб перевірити дану інформацію вкажіть, будь ласка, повністю Ваше ПIБ, ІПН в особисті повідомлення.

Написав ще позавчора... Написав ще позавчора... rollo Повідомлень: 1406 З нами з: 20.10.19 Подякував: 52 раз. Подякували: 144 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 кві, 2024 10:05 rollo написав: TASCOMBANK написав: rollo



Добрий день.



Для того, щоб перевірити дану інформацію вкажіть, будь ласка, повністю Ваше ПIБ, ІПН в особисті повідомлення. Добрий день.Для того, щоб перевірити дану інформацію вкажіть, будь ласка, повністю Ваше ПIБ, ІПН в особисті повідомлення.

Написав ще позавчора... Написав ще позавчора...

Не працює сайт. У всіх так? Не працює сайт. У всіх так? nord Повідомлень: 425 З нами з: 25.07.22 Подякував: 20 раз. Подякували: 20 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 кві, 2024 14:15 TASCOMBANK написав: 2XL написав: ТАСКОМБАНК, зробіть вже нарешті зміну тарифу по кредитній картці. Щоб без потреби закриття-скорінг-відкриття. Заохочьте клієнтів користуватись новим продуктом ТАСКОМБАНК, зробіть вже нарешті зміну тарифу по кредитній картці. Щоб без потреби закриття-скорінг-відкриття. Заохочьте клієнтів користуватись новим продуктом



Прохання описати більш детально Ваше питання.

Ми намагаємося враховувати всі побажання та зауваження. Прохання описати більш детально Ваше питання.Ми намагаємося враховувати всі побажання та зауваження.



Наприклад, цікавить Ваша кредитка Very Card. Вже є Pudra, хотілось би мати можливість відкрити віддалено Very Card, не закриваючи при цьому Pudra. В ідеалі - зробити можливість перерозподілу кредитного ліміту між своїми кредитками, як давно вже працює у Sense. Наприклад, цікавить Ваша кредитка Very Card. Вже є Pudra, хотілось би мати можливість відкритиVery Card,при цьому Pudra. В ідеалі - зробити можливість перерозподілу кредитного ліміту між своїми кредитками, як давно вже працює у Sense. wildlynx Повідомлень: 195 З нами з: 14.04.16 Подякував: 135 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 кві, 2024 20:23 wildlynx написав: TASCOMBANK написав: 2XL написав: ТАСКОМБАНК, зробіть вже нарешті зміну тарифу по кредитній картці. Щоб без потреби закриття-скорінг-відкриття. Заохочьте клієнтів користуватись новим продуктом ТАСКОМБАНК, зробіть вже нарешті зміну тарифу по кредитній картці. Щоб без потреби закриття-скорінг-відкриття. Заохочьте клієнтів користуватись новим продуктом



Прохання описати більш детально Ваше питання.

Ми намагаємося враховувати всі побажання та зауваження. Прохання описати більш детально Ваше питання.Ми намагаємося враховувати всі побажання та зауваження.



Наприклад, цікавить Ваша кредитка Very Card. Вже є Pudra, хотілось би мати можливість відкрити віддалено Very Card, не закриваючи при цьому Pudra. В ідеалі - зробити можливість перерозподілу кредитного ліміту між своїми кредитками, як давно вже працює у Sense. Наприклад, цікавить Ваша кредитка Very Card. Вже є Pudra, хотілось би мати можливість відкритиVery Card,при цьому Pudra. В ідеалі - зробити можливість перерозподілу кредитного ліміту між своїми кредитками, як давно вже працює у Sense.

Те, що працює добре і зручно в інших банках для тасі досить далеко Те, що працює добре і зручно в інших банках для тасі досить далеко vovabelokon99

Повідомлень: 136 З нами з: 05.01.23 Подякував: 15 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 15:21 ТАСКОМБАНК native написав: Добрый день.

Вопрос:

В тарифах к Very указана ставка 83% за использование несанкционированного овердрафта.

А как технически он может возникнуть?

Разве имея на счету, условно, 1000 грн кредитных средств, можно потратить больше чем 1000?

Допустим, сделать перевод на 1000 грн, а комиссию спишут в счёт овердрафта? Добрый день.Вопрос:В тарифах к Very указана ставка 83% за использование несанкционированного овердрафта.А как технически он может возникнуть?Разве имея на счету, условно, 1000 грн кредитных средств, можно потратить больше чем 1000?Допустим, сделать перевод на 1000 грн, а комиссию спишут в счёт овердрафта?



Несанкціонований овердрафт – це перевищення суми операції, здійсненої за рахунком, над сумою встановленого кредитного ліміту, що обумовлений договором між банком та клієнтом, а якщо такого встановленого кредитного ліміту немає – над залишком власних коштів клієнта на рахунку, і не є прогнозованим за розміром та часом виникнення.

Несанкціонований овердрафт може виникати в результаті:

- примусового стягнення (списання) коштів з рахунку та накладення арешту на кошти, що обліковуються на рахунку, у випадках передбачених законодавством України;

- здійснення транзакцій без авторизації картки;

- помилкового списання по причині збою процесингового центру або використання коштів за помилково встановленими лімітами;

- списання помилково зарахованих коштів та ін.

Ситуації в яких може виникнути несанкціонований овердрафт, також описані в Договорі про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб (п.7.1.9) Несанкціонований овердрафт – це перевищення суми операції, здійсненої за рахунком, над сумою встановленого кредитного ліміту, що обумовлений договором між банком та клієнтом, а якщо такого встановленого кредитного ліміту немає – над залишком власних коштів клієнта на рахунку, і не є прогнозованим за розміром та часом виникнення.Несанкціонований овердрафт може виникати в результаті:- примусового стягнення (списання) коштів з рахунку та накладення арешту на кошти, що обліковуються на рахунку, у випадках передбачених законодавством України;- здійснення транзакцій без авторизації картки;- помилкового списання по причині збою процесингового центру або використання коштів за помилково встановленими лімітами;- списання помилково зарахованих коштів та ін.Ситуації в яких може виникнути несанкціонований овердрафт, також описані в Договорі про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб (п.7.1.9) TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 2952 З нами з: 17.07.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 221 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 15:23 ТАСКОМБАНК wildlynx написав: TASCOMBANK написав: 2XL написав: ТАСКОМБАНК, зробіть вже нарешті зміну тарифу по кредитній картці. Щоб без потреби закриття-скорінг-відкриття. Заохочьте клієнтів користуватись новим продуктом ТАСКОМБАНК, зробіть вже нарешті зміну тарифу по кредитній картці. Щоб без потреби закриття-скорінг-відкриття. Заохочьте клієнтів користуватись новим продуктом



Прохання описати більш детально Ваше питання.

Ми намагаємося враховувати всі побажання та зауваження. Прохання описати більш детально Ваше питання.Ми намагаємося враховувати всі побажання та зауваження.



Наприклад, цікавить Ваша кредитка Very Card. Вже є Pudra, хотілось би мати можливість відкрити віддалено Very Card, не закриваючи при цьому Pudra. В ідеалі - зробити можливість перерозподілу кредитного ліміту між своїми кредитками, як давно вже працює у Sense. Наприклад, цікавить Ваша кредитка Very Card. Вже є Pudra, хотілось би мати можливість відкритиVery Card,при цьому Pudra. В ідеалі - зробити можливість перерозподілу кредитного ліміту між своїми кредитками, як давно вже працює у Sense.



Дійсно, діючі Клієнти Банку відкрити Very Card наразі мають можливість виключно в відділенні Банку, при цьому сума кредитного ліміту по кожному договору погоджується індивідуально.

Викладена Вами інформація передана до відповідного підрозділу Банку та зафіксована, як побажання до роботи Банку. Дійсно, діючі Клієнти Банку відкрити Very Card наразі мають можливість виключно в відділенні Банку, при цьому сума кредитного ліміту по кожному договору погоджується індивідуально.Викладена Вами інформація передана до відповідного підрозділу Банку та зафіксована, як побажання до роботи Банку. TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 2952 З нами з: 17.07.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 221 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 кві, 2024 12:47 TASCOMBANK

Если честно, то звучит как-то, мягко говоря, странно то, что клиент обязан платить драконовские проценты за несанкционированный овердрафт, возникший по причинам вообще никак от него независящим в результате:

"- помилкового списання по причині збою Процесингового Центру або використання коштів за помилково встановленими Лімітами".







Или всё-таки здесь работает п. 7.28 договора и клиент не будет платить никаких процентов, а лишь, наоборот, банк компенсирует клиенту средства в виде пени? Если честно, то звучит как-то, мягко говоря, странно то, что клиент обязан платить драконовские проценты за несанкционированный овердрафт, возникший по причинам вообще никак от него независящим в результате:"- помилкового списання по причині збою Процесингового Центру або використання коштів за помилково встановленими Лімітами".Или всё-таки здесь работает п. 7.28 договора и клиент не будет платить никаких процентов, а лишь, наоборот, банк компенсирует клиенту средства в виде пени? native Повідомлень: 8 З нами з: 27.02.23 Подякував: 2 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 288289290291 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: quadro_tony_da vitaliy1111 і 2 гостейМодератори: Ірина_