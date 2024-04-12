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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 288289290291

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 17:04

  TASCOMBANK написав:rollo

Добрий день.

Для того, щоб перевірити дану інформацію вкажіть, будь ласка, повністю Ваше ПIБ, ІПН в особисті повідомлення.

Написав ще позавчора...
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 10:05

  rollo написав:
  TASCOMBANK написав:rollo

Добрий день.

Для того, щоб перевірити дану інформацію вкажіть, будь ласка, повністю Ваше ПIБ, ІПН в особисті повідомлення.

Написав ще позавчора...

Не працює сайт. У всіх так?
nord
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 14:15

  TASCOMBANK написав:
  2XL написав:ТАСКОМБАНК, зробіть вже нарешті зміну тарифу по кредитній картці. Щоб без потреби закриття-скорінг-відкриття. Заохочьте клієнтів користуватись новим продуктом


Прохання описати більш детально Ваше питання.
Ми намагаємося враховувати всі побажання та зауваження.


Наприклад, цікавить Ваша кредитка Very Card. Вже є Pudra, хотілось би мати можливість відкрити віддалено Very Card, не закриваючи при цьому Pudra. В ідеалі - зробити можливість перерозподілу кредитного ліміту між своїми кредитками, як давно вже працює у Sense.
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 20:23

  wildlynx написав:
  TASCOMBANK написав:
  2XL написав:ТАСКОМБАНК, зробіть вже нарешті зміну тарифу по кредитній картці. Щоб без потреби закриття-скорінг-відкриття. Заохочьте клієнтів користуватись новим продуктом


Прохання описати більш детально Ваше питання.
Ми намагаємося враховувати всі побажання та зауваження.


Наприклад, цікавить Ваша кредитка Very Card. Вже є Pudra, хотілось би мати можливість відкрити віддалено Very Card, не закриваючи при цьому Pudra. В ідеалі - зробити можливість перерозподілу кредитного ліміту між своїми кредитками, як давно вже працює у Sense.

Те, що працює добре і зручно в інших банках для тасі досить далеко :lol:
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 15:21

ТАСКОМБАНК

  native написав:Добрый день.
Вопрос:
В тарифах к Very указана ставка 83% за использование несанкционированного овердрафта.
А как технически он может возникнуть?
Разве имея на счету, условно, 1000 грн кредитных средств, можно потратить больше чем 1000?
Допустим, сделать перевод на 1000 грн, а комиссию спишут в счёт овердрафта?


Несанкціонований овердрафт – це перевищення суми операції, здійсненої за рахунком, над сумою встановленого кредитного ліміту, що обумовлений договором між банком та клієнтом, а якщо такого встановленого кредитного ліміту немає – над залишком власних коштів клієнта на рахунку, і не є прогнозованим за розміром та часом виникнення.
Несанкціонований овердрафт може виникати в результаті:
- примусового стягнення (списання) коштів з рахунку та накладення арешту на кошти, що обліковуються на рахунку, у випадках передбачених законодавством України;
- здійснення транзакцій без авторизації картки;
- помилкового списання по причині збою процесингового центру або використання коштів за помилково встановленими лімітами;
- списання помилково зарахованих коштів та ін.
Ситуації в яких може виникнути несанкціонований овердрафт, також описані в Договорі про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб (п.7.1.9)
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 15:23

ТАСКОМБАНК

  wildlynx написав:
  TASCOMBANK написав:
  2XL написав:ТАСКОМБАНК, зробіть вже нарешті зміну тарифу по кредитній картці. Щоб без потреби закриття-скорінг-відкриття. Заохочьте клієнтів користуватись новим продуктом


Прохання описати більш детально Ваше питання.
Ми намагаємося враховувати всі побажання та зауваження.


Наприклад, цікавить Ваша кредитка Very Card. Вже є Pudra, хотілось би мати можливість відкрити віддалено Very Card, не закриваючи при цьому Pudra. В ідеалі - зробити можливість перерозподілу кредитного ліміту між своїми кредитками, як давно вже працює у Sense.


Дійсно, діючі Клієнти Банку відкрити Very Card наразі мають можливість виключно в відділенні Банку, при цьому сума кредитного ліміту по кожному договору погоджується індивідуально.
Викладена Вами інформація передана до відповідного підрозділу Банку та зафіксована, як побажання до роботи Банку.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 12:47

TASCOMBANK
Если честно, то звучит как-то, мягко говоря, странно то, что клиент обязан платить драконовские проценты за несанкционированный овердрафт, возникший по причинам вообще никак от него независящим в результате:
"- помилкового списання по причині збою Процесингового Центру або використання коштів за помилково встановленими Лімітами".

:shock:

Или всё-таки здесь работает п. 7.28 договора и клиент не будет платить никаких процентов, а лишь, наоборот, банк компенсирует клиенту средства в виде пени?
native
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 13:26

  native написав:TASCOMBANK
Если честно, то звучит как-то, мягко говоря, странно то, что клиент обязан платить драконовские проценты за несанкционированный овердрафт, возникший по причинам вообще никак от него независящим в результате:
"- помилкового списання по причині збою Процесингового Центру або використання коштів за помилково встановленими Лімітами".

Что тут странного? Как обычно: вначале клиент заплатит пеню, а потом, если банк сознается, что вина не клиента, когда-то получит взад. И возможно даже эту пеню, а не сам.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 00:25

  native написав:TASCOMBANK
Если честно, то звучит как-то, мягко говоря, странно то, что клиент обязан платить драконовские проценты за несанкционированный овердрафт, возникший по причинам вообще никак от него независящим

тільки не для ТАСу.
Він вкраде кошти, спише в мінус і нічого не віддасть. Ще й можуть взяти з вас 250 грн за скаргу, коли почнете розбиратись.
sergey_sryvkin
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