Сплачуйте за електроенергію у мобільному застосунку Yasno Mobile збереженими картками Visa від Таскомбанку та отримайте додатково 10% бонусів.
Пропозиція діє до 25 травня 2024 року.
Подробиці: https://news.finance.ua/ua/oplachuyte-r ... yte-bonusy
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 кві, 2024 20:08
Бонуси за оплату електроенергії від Yasno та Visa
Сплачуйте за електроенергію у мобільному застосунку Yasno Mobile збереженими картками Visa від Таскомбанку та отримайте додатково 10% бонусів.
Пропозиція діє до 25 травня 2024 року.
Подробиці: https://news.finance.ua/ua/oplachuyte-r ... yte-bonusy
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