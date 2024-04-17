RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 289290291292

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 20:08

Бонуси за оплату електроенергії від Yasno та Visa

Сплачуйте за електроенергію у мобільному застосунку Yasno Mobile збереженими картками Visa від Таскомбанку та отримайте додатково 10% бонусів.

Пропозиція діє до 25 травня 2024 року.

Подробиці: https://news.finance.ua/ua/oplachuyte-r ... yte-bonusy
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2897
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 15:15

Assistant_Portal шкода не можна зареєструватись якщо нема прямого договору на ЕЕ


а тим часом в банку глюки
не можу зайти в додаток тому що пропонує перенести продукти з Спортбанку
а далі вискакує помилка так як в Спортбанку в мене незавершена реєстрація

і додаток не може а ні завершити її а ні перенести бо нічього переносити
але думає що я клієнт спорту

як результат не пускає в додаток взагалі
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33
З нами з: 05.04.24
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 289290291292
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Lost і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.