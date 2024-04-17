RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 289290291292

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 20:08

Бонуси за оплату електроенергії від Yasno та Visa

Сплачуйте за електроенергію у мобільному застосунку Yasno Mobile збереженими картками Visa від Таскомбанку та отримайте додатково 10% бонусів.

Пропозиція діє до 25 травня 2024 року.

Подробиці: https://news.finance.ua/ua/oplachuyte-r ... yte-bonusy
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2897
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 15:15

Assistant_Portal шкода не можна зареєструватись якщо нема прямого договору на ЕЕ


а тим часом в банку глюки
не можу зайти в додаток тому що пропонує перенести продукти з Спортбанку
а далі вискакує помилка так як в Спортбанку в мене незавершена реєстрація

і додаток не може а ні завершити її а ні перенести бо нічього переносити
але думає що я клієнт спорту

як результат не пускає в додаток взагалі
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33
З нами з: 05.04.24
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 17:26

  quadro_tony_da написав:як результат не пускає в додаток взагалі

До веб-версії теж не пускає?
klug
 
Повідомлень: 8439
З нами з: 18.08.14
Подякував: 357 раз.
Подякували: 1180 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 17:41

  klug написав:
  quadro_tony_da написав:як результат не пускає в додаток взагалі

До веб-версії теж не пускає?

https://tascombank.ua/you/deposits/depozyt_strokovyi

Треба відкривати вклад на 6:місяців в спорт - умови кращі за ТАС
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16504
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 905 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 18:00

Спорт закрылся.
ivavictory2512
Аватар користувача
 
Повідомлень: 50
З нами з: 08.06.23
Подякував: 71 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 289290291292
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2915)
17.04.2024 18:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.