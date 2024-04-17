Сплачуйте за електроенергію у мобільному застосунку Yasno Mobile збереженими картками Visa від Таскомбанку та отримайте додатково 10% бонусів.
Пропозиція діє до 25 травня 2024 року.
Подробиці: https://news.finance.ua/ua/oplachuyte-r ... yte-bonusy
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 кві, 2024 20:08
Бонуси за оплату електроенергії від Yasno та Visa
Сплачуйте за електроенергію у мобільному застосунку Yasno Mobile збереженими картками Visa від Таскомбанку та отримайте додатково 10% бонусів.
Пропозиція діє до 25 травня 2024 року.
Подробиці: https://news.finance.ua/ua/oplachuyte-r ... yte-bonusy
Додано: Сер 17 кві, 2024 15:15
Assistant_Portal шкода не можна зареєструватись якщо нема прямого договору на ЕЕ
а тим часом в банку глюки
не можу зайти в додаток тому що пропонує перенести продукти з Спортбанку
а далі вискакує помилка так як в Спортбанку в мене незавершена реєстрація
і додаток не може а ні завершити її а ні перенести бо нічього переносити
але думає що я клієнт спорту
як результат не пускає в додаток взагалі
Додано: Сер 17 кві, 2024 17:26
Додано: Сер 17 кві, 2024 17:41
Треба відкривати вклад на 6:місяців в спорт - умови кращі за ТАС
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