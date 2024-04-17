Додано: Сер 17 кві, 2024 19:29

sens написав: ivavictory2512 написав: Спорт закрылся. Спорт закрылся.

Якщо підписали угоду в ТАС,для вас спорт вже режим читання Якщо підписали угоду в ТАС,для вас спорт вже режим читання

Совсем не важно подписали вы угоду с Тасом или нет ваши счета уже там перенесены. Я имея валютный депо в спорте по которому предусмотрена выплата тела через касу Таси специально не заходил в Тас2Ю мобильную пока не проясню как будет с возвратом депо - ибо там сумма эквивалентна 100к+ а на вновь открываемые "саксесы" предусматривается лимит бесплатного снятия нала через кассу Таси только 50к в эквиваленте. Так вот не добившись никакого толка от Тасиной поддержки решил войти в веб-Т2Ю - естественно никакого согласия на перенос манаток со спорта никто у меня при входе не спрашивал, но там и среди счетов и среди карт и среди депозитов оказывается присутствуют все спортивные. Вот так - пох что вы там чтото не подписали - все уже давно там. И да по депо который должен был возвращаться по условиям Спорта через кассу - значится для возврата валютный "саксес" - изменить карту для получения на тот же валютный азур - не возможно - ввожу код из смс - но реально ничего не происходит - спортивные депо дает выбрать для возврата только "саксесы" - в общем продолжаю грызть данный кактус