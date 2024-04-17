Сплачуйте за електроенергію у мобільному застосунку Yasno Mobile збереженими картками Visa від Таскомбанку та отримайте додатково 10% бонусів.
Пропозиція діє до 25 травня 2024 року.
Подробиці: https://news.finance.ua/ua/oplachuyte-r ... yte-bonusy
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 кві, 2024 20:08
Бонуси за оплату електроенергії від Yasno та Visa
Сплачуйте за електроенергію у мобільному застосунку Yasno Mobile збереженими картками Visa від Таскомбанку та отримайте додатково 10% бонусів.
Пропозиція діє до 25 травня 2024 року.
Подробиці: https://news.finance.ua/ua/oplachuyte-r ... yte-bonusy
Додано: Сер 17 кві, 2024 15:15
Assistant_Portal шкода не можна зареєструватись якщо нема прямого договору на ЕЕ
а тим часом в банку глюки
не можу зайти в додаток тому що пропонує перенести продукти з Спортбанку
а далі вискакує помилка так як в Спортбанку в мене незавершена реєстрація
і додаток не може а ні завершити її а ні перенести бо нічього переносити
але думає що я клієнт спорту
як результат не пускає в додаток взагалі
Додано: Сер 17 кві, 2024 17:26
Додано: Сер 17 кві, 2024 17:41
Треба відкривати вклад на 6:місяців в спорт - умови кращі за ТАС
Додано: Сер 17 кві, 2024 18:54
Додано: Сер 17 кві, 2024 19:02
Додано: Сер 17 кві, 2024 19:29
Совсем не важно подписали вы угоду с Тасом или нет ваши счета уже там перенесены. Я имея валютный депо в спорте по которому предусмотрена выплата тела через касу Таси специально не заходил в Тас2Ю мобильную пока не проясню как будет с возвратом депо - ибо там сумма эквивалентна 100к+ а на вновь открываемые "саксесы" предусматривается лимит бесплатного снятия нала через кассу Таси только 50к в эквиваленте. Так вот не добившись никакого толка от Тасиной поддержки решил войти в веб-Т2Ю - естественно никакого согласия на перенос манаток со спорта никто у меня при входе не спрашивал, но там и среди счетов и среди карт и среди депозитов оказывается присутствуют все спортивные. Вот так - пох что вы там чтото не подписали - все уже давно там. И да по депо который должен был возвращаться по условиям Спорта через кассу - значится для возврата валютный "саксес" - изменить карту для получения на тот же валютный азур - не возможно - ввожу код из смс - но реально ничего не происходит - спортивные депо дает выбрать для возврата только "саксесы" - в общем продолжаю грызть данный кактус
Додано: Сер 17 кві, 2024 19:45
Аналогічна ситуація з валютним депо, тільки виплата на "sport біла", відповідно саксес дебет.. поки ще не уточняв чи буде можливість безкоштовного зняття
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