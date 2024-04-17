RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 289290291292

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 20:08

Бонуси за оплату електроенергії від Yasno та Visa

Сплачуйте за електроенергію у мобільному застосунку Yasno Mobile збереженими картками Visa від Таскомбанку та отримайте додатково 10% бонусів.

Пропозиція діє до 25 травня 2024 року.

Подробиці: https://news.finance.ua/ua/oplachuyte-r ... yte-bonusy
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2897
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 15:15

Assistant_Portal шкода не можна зареєструватись якщо нема прямого договору на ЕЕ


а тим часом в банку глюки
не можу зайти в додаток тому що пропонує перенести продукти з Спортбанку
а далі вискакує помилка так як в Спортбанку в мене незавершена реєстрація

і додаток не може а ні завершити її а ні перенести бо нічього переносити
але думає що я клієнт спорту

як результат не пускає в додаток взагалі
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33
З нами з: 05.04.24
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 17:26

  quadro_tony_da написав:як результат не пускає в додаток взагалі

До веб-версії теж не пускає?
klug
 
Повідомлень: 8439
З нами з: 18.08.14
Подякував: 357 раз.
Подякували: 1180 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 17:41

  klug написав:
  quadro_tony_da написав:як результат не пускає в додаток взагалі

До веб-версії теж не пускає?

https://tascombank.ua/you/deposits/depozyt_strokovyi

Треба відкривати вклад на 6:місяців в спорт - умови кращі за ТАС
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16502
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 905 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 18:00

Спорт закрылся.
ivavictory2512
Аватар користувача
 
Повідомлень: 50
З нами з: 08.06.23
Подякував: 71 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 18:54

  ivavictory2512 написав:Спорт закрылся.

Якщо підписали угоду в ТАС,для вас спорт вже режим читання
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16502
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 905 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 19:02

https://youtu.be/pt4uxQdLEGU?feature=shared
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16502
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 905 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 19:29

  sens написав:
  ivavictory2512 написав:Спорт закрылся.

Якщо підписали угоду в ТАС,для вас спорт вже режим читання

Совсем не важно подписали вы угоду с Тасом или нет ваши счета уже там перенесены. Я имея валютный депо в спорте по которому предусмотрена выплата тела через касу Таси специально не заходил в Тас2Ю мобильную пока не проясню как будет с возвратом депо - ибо там сумма эквивалентна 100к+ а на вновь открываемые "саксесы" предусматривается лимит бесплатного снятия нала через кассу Таси только 50к в эквиваленте. Так вот не добившись никакого толка от Тасиной поддержки решил войти в веб-Т2Ю - естественно никакого согласия на перенос манаток со спорта никто у меня при входе не спрашивал, но там и среди счетов и среди карт и среди депозитов оказывается присутствуют все спортивные. Вот так - пох что вы там чтото не подписали - все уже давно там. И да по депо который должен был возвращаться по условиям Спорта через кассу - значится для возврата валютный "саксес" - изменить карту для получения на тот же валютный азур - не возможно - ввожу код из смс - но реально ничего не происходит - спортивные депо дает выбрать для возврата только "саксесы" - в общем продолжаю грызть данный кактус
WallNutPen
 
Повідомлень: 1091
З нами з: 08.06.20
Подякував: 33 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 19:45

  WallNutPen написав:
  sens написав:
  ivavictory2512 написав:Спорт закрылся.

Якщо підписали угоду в ТАС,для вас спорт вже режим читання

Совсем не важно подписали вы угоду с Тасом или нет ваши счета уже там перенесены. Я имея валютный депо в спорте по которому предусмотрена выплата тела через касу Таси специально не заходил в Тас2Ю мобильную пока не проясню как будет с возвратом депо - ибо там сумма эквивалентна 100к+ а на вновь открываемые "саксесы" предусматривается лимит бесплатного снятия нала через кассу Таси только 50к в эквиваленте. Так вот не добившись никакого толка от Тасиной поддержки решил войти в веб-Т2Ю - естественно никакого согласия на перенос манаток со спорта никто у меня при входе не спрашивал, но там и среди счетов и среди карт и среди депозитов оказывается присутствуют все спортивные. Вот так - пох что вы там чтото не подписали - все уже давно там. И да по депо который должен был возвращаться по условиям Спорта через кассу - значится для возврата валютный "саксес" - изменить карту для получения на тот же валютный азур - не возможно - ввожу код из смс - но реально ничего не происходит - спортивные депо дает выбрать для возврата только "саксесы" - в общем продолжаю грызть данный кактус

Аналогічна ситуація з валютним депо, тільки виплата на "sport біла", відповідно саксес дебет.. поки ще не уточняв чи буде можливість безкоштовного зняття
vadlme
 
Повідомлень: 79
З нами з: 20.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 289290291292
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramzes4 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6045)
17.04.2024 19:49
ТАСКОМБАНК (2919)
17.04.2024 19:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.