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ТАСКОМБАНК
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Додано: Сер 17 кві, 2024 20:10
WallNutPen написав: vadlme написав:
Аналогічна ситуація з валютним депо, тільки виплата на "sport біла", відповідно саксес дебет.. поки ще не уточняв чи буде можливість безкоштовного зняття
Смотрите - я свой кактус таки догрыз - вернее повезло что попал на толкового специалиста поддержки - она посоветовала открыть валютный Ощадный в тас2ю и пополнить его с валютного саксеса, после чего с Ощадного сделать выплату на валютный "азуре" (кстати поддержка его называет "ажур" - а я всегда читал это как "азуре"). Ну сам депо у меня закончится только в мае но на Саксесе было 22 цента процентов - тем не менее валютный тасовский Ощадный в Тас2ю успешно открылся с Саксеса (правда не мгновенно а в течении 10 минут) и после этого с него эти 22 цента успешно выплатились на валютный "азуре-ажур". А с азуре снятие нала у Таси бесплатно. И это все мне удалось провернуть даже без подтверждения согласия на перенос счетов - все делалось в веб-Тас2ю. В общем схема рабочая - можете пользоваться у кого есть валютные спортивные депо.
Те що потрібно відкрити ще один валютний рахунок в тас, я зрозумів, а навіщо ці маніпуляції з переказами робити зараз?
По закінченню депозита і виплати його на валютний саксес, вже потім перевести на валютний ажур (до речі, хіба є можливість переводити валюту між рахунками?) і зняти в касі..
Хоча знову ж таки, можливо безкоштовне зняття тільки депозитної валюти, а у разі її переказу вона втрачає такий статус.. кароч, треба буде поспілкуватись з підтримкою, але в будь-якому разі ми заручники ТАСа.
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Додано: Сер 17 кві, 2024 20:19
vadlme написав:
По закінченню депозита і виплати його на валютний саксес, вже потім перевести на валютний ажур (до речі, хіба є можливість переводити валюту між рахунками?) і зняти в касі..
Хоча знову ж таки, можливо безкоштовне зняття тільки депозитної валюти, а у разі її переказу вона втрачає такий статус.. кароч, треба буде поспілкуватись з підтримкою, але в будь-якому разі ми заручники ТАСа.
Людина Вам описала робочу схему, де гроші не втрачають свій "депозитний" статус при переказі. Уважно прочитайте і коли зайдуть гроші зробіть, як сказано. Якщо будете викидати на власний розсуд "зайві" кроки, заплатите ТАСі 0,5%.
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Додано: Сер 17 кві, 2024 20:28
WallNutPen написав:
Смотрите - я свой кактус таки догрыз - вернее повезло что попал на толкового специалиста поддержки - она посоветовала открыть валютный Ощадный в тас2ю и пополнить его с валютного саксеса
Кто в Тазике не первый день, тот знает, что в нём всё через ощадник делается. Например, изины депо так экономные люди уже годами снимают, не платя 15 грн.
WallNutPen написав:
после чего с Ощадного сделать выплату на валютный "азуре" (кстати поддержка его называет "ажур" - а я всегда читал это как "азуре").
Неужели и ударение ставят правильно: на первый слог?
WallNutPen написав:
Ну сам депо у меня закончится только в мае на на Саксесе было 22 цента процентов - тем не менее валютный тасовский Ощадный в Тас2ю успешно открылся с Саксеса (правда не мгновенно а в течении 10 минут)
Деньги на карте, видимой в TAS2U, были... Халява. Я в своё время этот квест проходил, когда деньги были только на Изином депо. А с таких TAS2U ощадник не открывает и пустой ощадник открывать, небось, не умеет до сих пор. И вот тут нужен уже толковый менеджер в отделении.
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Додано: Сер 17 кві, 2024 20:51
TASCOMBANK, може залишите, хочь на деякий час, умови дебеток СпортБанка, а саме 10 безкоштовних СЕПів? Люди, що зберігали кошти в Спорті, мабуть розраховували на ці перекази.
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Додано: Сер 17 кві, 2024 22:11
TASCOMBANK, вот почему нельзя удалённо перевыпустить В5 (пластик на цифровую), как это реализовано с картой sportbank?
Если сравнивать приложение TAS2U и sportbank, то лучше вы перехали в приложение sportbank, назвав его как-то по другому. Ну TAS2U хуже. Я вот не могу в нём (как через приложение, так и вебверсию) переименовать карты других банков -- оно, вроде бы как, их переименовывает, но выйдя из системы и зайдя заново я вижу старые названия. А если запрашивать в приложении TAS2U CVV/CVC код по нескольким картам, приложение может дать CVV/CVC код другой карты.
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Додано: Сер 17 кві, 2024 22:21
WallNutPen написав: vadlme написав:
Аналогічна ситуація з валютним депо, тільки виплата на "sport біла", відповідно саксес дебет.. поки ще не уточняв чи буде можливість безкоштовного зняття
Смотрите - я свой кактус таки догрыз - вернее повезло что попал на толкового специалиста поддержки - она посоветовала открыть валютный Ощадный в тас2ю и пополнить его с валютного саксеса, после чего с Ощадного сделать выплату на валютный "азуре" (кстати поддержка его называет "ажур" - а я всегда читал это как "азуре"). Ну сам депо у меня закончится только в мае но на Саксесе было 22 цента процентов - тем не менее валютный тасовский Ощадный в Тас2ю успешно открылся с Саксеса (правда не мгновенно а в течении 10 минут) и после этого с него эти 22 цента успешно выплатились на валютный "азуре-ажур". А с азуре снятие нала у Таси бесплатно. И это все мне удалось провернуть даже без подтверждения согласия на перенос счетов - все делалось в веб-Тас2ю. В общем схема рабочая - можете пользоваться у кого есть валютные спортивные депо.
Схема робоча ?;нічого що питання було про застосунок ,що являє собою обрізану версію,ви пишите про розширений WEB? Приват24: теж в застосунку не вміє продавати овдп
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