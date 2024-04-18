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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 291292293294>

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 20:10

  WallNutPen написав:
  vadlme написав:Аналогічна ситуація з валютним депо, тільки виплата на "sport біла", відповідно саксес дебет.. поки ще не уточняв чи буде можливість безкоштовного зняття
Смотрите - я свой кактус таки догрыз - вернее повезло что попал на толкового специалиста поддержки - она посоветовала открыть валютный Ощадный в тас2ю и пополнить его с валютного саксеса, после чего с Ощадного сделать выплату на валютный "азуре" (кстати поддержка его называет "ажур" - а я всегда читал это как "азуре"). Ну сам депо у меня закончится только в мае но на Саксесе было 22 цента процентов - тем не менее валютный тасовский Ощадный в Тас2ю успешно открылся с Саксеса (правда не мгновенно а в течении 10 минут) и после этого с него эти 22 цента успешно выплатились на валютный "азуре-ажур". А с азуре снятие нала у Таси бесплатно. И это все мне удалось провернуть даже без подтверждения согласия на перенос счетов - все делалось в веб-Тас2ю. В общем схема рабочая - можете пользоваться у кого есть валютные спортивные депо.

Те що потрібно відкрити ще один валютний рахунок в тас, я зрозумів, а навіщо ці маніпуляції з переказами робити зараз?
По закінченню депозита і виплати його на валютний саксес, вже потім перевести на валютний ажур (до речі, хіба є можливість переводити валюту між рахунками?) і зняти в касі..
Хоча знову ж таки, можливо безкоштовне зняття тільки депозитної валюти, а у разі її переказу вона втрачає такий статус.. кароч, треба буде поспілкуватись з підтримкою, але в будь-якому разі ми заручники ТАСа.
vadlme
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 20:19

Re: ТАСКОМБАНК

  vadlme написав:По закінченню депозита і виплати його на валютний саксес, вже потім перевести на валютний ажур (до речі, хіба є можливість переводити валюту між рахунками?) і зняти в касі..
Хоча знову ж таки, можливо безкоштовне зняття тільки депозитної валюти, а у разі її переказу вона втрачає такий статус.. кароч, треба буде поспілкуватись з підтримкою, але в будь-якому разі ми заручники ТАСа.

Людина Вам описала робочу схему, де гроші не втрачають свій "депозитний" статус при переказі. Уважно прочитайте і коли зайдуть гроші зробіть, як сказано. Якщо будете викидати на власний розсуд "зайві" кроки, заплатите ТАСі 0,5%.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 20:28

Re: ТАСКОМБАНК

  WallNutPen написав:Смотрите - я свой кактус таки догрыз - вернее повезло что попал на толкового специалиста поддержки - она посоветовала открыть валютный Ощадный в тас2ю и пополнить его с валютного саксеса

Кто в Тазике не первый день, тот знает, что в нём всё через ощадник делается. Например, изины депо так экономные люди уже годами снимают, не платя 15 грн.

  WallNutPen написав:после чего с Ощадного сделать выплату на валютный "азуре" (кстати поддержка его называет "ажур" - а я всегда читал это как "азуре").

Неужели и ударение ставят правильно: на первый слог? :shock:

  WallNutPen написав:Ну сам депо у меня закончится только в мае на на Саксесе было 22 цента процентов - тем не менее валютный тасовский Ощадный в Тас2ю успешно открылся с Саксеса (правда не мгновенно а в течении 10 минут)

Деньги на карте, видимой в TAS2U, были... Халява. Я в своё время этот квест проходил, когда деньги были только на Изином депо. А с таких TAS2U ощадник не открывает и пустой ощадник открывать, небось, не умеет до сих пор. И вот тут нужен уже толковый менеджер в отделении.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 20:51

TASCOMBANK, може залишите, хочь на деякий час, умови дебеток СпортБанка, а саме 10 безкоштовних СЕПів? Люди, що зберігали кошти в Спорті, мабуть розраховували на ці перекази.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 22:11

Re: ТАСКОМБАНК

TASCOMBANK, вот почему нельзя удалённо перевыпустить В5 (пластик на цифровую), как это реализовано с картой sportbank?

Если сравнивать приложение TAS2U и sportbank, то лучше вы перехали в приложение sportbank, назвав его как-то по другому. Ну TAS2U хуже. Я вот не могу в нём (как через приложение, так и вебверсию) переименовать карты других банков -- оно, вроде бы как, их переименовывает, но выйдя из системы и зайдя заново я вижу старые названия. А если запрашивать в приложении TAS2U CVV/CVC код по нескольким картам, приложение может дать CVV/CVC код другой карты.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 22:21

  WallNutPen написав:
  vadlme написав:Аналогічна ситуація з валютним депо, тільки виплата на "sport біла", відповідно саксес дебет.. поки ще не уточняв чи буде можливість безкоштовного зняття
Смотрите - я свой кактус таки догрыз - вернее повезло что попал на толкового специалиста поддержки - она посоветовала открыть валютный Ощадный в тас2ю и пополнить его с валютного саксеса, после чего с Ощадного сделать выплату на валютный "азуре" (кстати поддержка его называет "ажур" - а я всегда читал это как "азуре"). Ну сам депо у меня закончится только в мае но на Саксесе было 22 цента процентов - тем не менее валютный тасовский Ощадный в Тас2ю успешно открылся с Саксеса (правда не мгновенно а в течении 10 минут) и после этого с него эти 22 цента успешно выплатились на валютный "азуре-ажур". А с азуре снятие нала у Таси бесплатно. И это все мне удалось провернуть даже без подтверждения согласия на перенос счетов - все делалось в веб-Тас2ю. В общем схема рабочая - можете пользоваться у кого есть валютные спортивные депо.

Схема робоча ?;нічого що питання було про застосунок ,що являє собою обрізану версію,ви пишите про розширений WEB? Приват24: теж в застосунку не вміє продавати овдп
sens
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 11:36

ТАСКОМБАНК

  quadro_tony_da написав:Assistant_Portal шкода не можна зареєструватись якщо нема прямого договору на ЕЕ


а тим часом в банку глюки
не можу зайти в додаток тому що пропонує перенести продукти з Спортбанку
а далі вискакує помилка так як в Спортбанку в мене незавершена реєстрація

і додаток не може а ні завершити її а ні перенести бо нічього переносити
але думає що я клієнт спорту

як результат не пускає в додаток взагалі



Про зазначене Вами питання спеціалісти технічної підтримки ТАСКОМБАНКу повідомлені та питання вже було врегульовано.
Прохання оновити додаток TAS2U до останньої версії та повторити спробу.
У разі повторнення помилки- прохання звернутись до служби підтримки за тел.:0 800 503 580 (безкоштовно на території України) або в банківський чат ( https://tascombank.ua/)
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:07

TASCOMBANK
Чи можна трохи перерозподілити ліміти між саксес и Б5?
А то на спорті-саксес аж 51 000 грн., а на Б5 14 000 грн., що дуже замало.
Або додати на Вєру, яка взагалі без ліміту?
:cry:
Востаннє редагувалось rollo в Чет 18 кві, 2024 12:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:07

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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:31

Re: ТАСКОМБАНК

бачу в додатку можна зробити дві карти ажур і вері

яка з них кредитна?
зробив вері карт кредиту нема і нема опції де його запросити

а також є незрозуміле меню кешбеку

не написано за які категорії або за що його нараховують?
quadro_tony_da
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