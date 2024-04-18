WallNutPen написав:

vadlme написав: Аналогічна ситуація з валютним депо, тільки виплата на "sport біла", відповідно саксес дебет.. поки ще не уточняв чи буде можливість безкоштовного зняття Аналогічна ситуація з валютним депо, тільки виплата на "sport біла", відповідно саксес дебет.. поки ще не уточняв чи буде можливість безкоштовного зняття

Смотрите - я свой кактус таки догрыз - вернее повезло что попал на толкового специалиста поддержки - она посоветовала открыть валютный Ощадный в тас2ю и пополнить его с валютного саксеса, после чего с Ощадного сделать выплату на валютный "азуре" (кстати поддержка его называет "ажур" - а я всегда читал это как "азуре"). Ну сам депо у меня закончится только в мае но на Саксесе было 22 цента процентов - тем не менее валютный тасовский Ощадный в Тас2ю успешно открылся с Саксеса (правда не мгновенно а в течении 10 минут) и после этого с него эти 22 цента успешно выплатились на валютный "азуре-ажур". А с азуре снятие нала у Таси бесплатно. И это все мне удалось провернуть даже без подтверждения согласия на перенос счетов - все делалось в веб-Тас2ю. В общем схема рабочая - можете пользоваться у кого есть валютные спортивные депо.