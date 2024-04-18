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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 291292293294

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:46

  quadro_tony_da написав:бачу в додатку можна зробити дві карти ажур і вері

яка з них кредитна?
зробив вері карт кредиту нема і нема опції де його запросити

а також є незрозуміле меню кешбеку

не написано за які категорії або за що його нараховують?

Вам сюди
https://tascombank.ua/you/cards/very_card
valya
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Повідомлень: 1830
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 14:36

Re: ТАСКОМБАНК

Після суіціду спорту тас та ізі почали спамити пропозиціями - депо, кешбеки :)
chipmunk
 
Повідомлень: 9006
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  #<1 ... 291292293294
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