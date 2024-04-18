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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 кві, 2024 12:46
quadro_tony_da написав:
бачу в додатку можна зробити дві карти ажур і вері
яка з них кредитна?
зробив вері карт кредиту нема і нема опції де його запросити
а також є незрозуміле меню кешбеку
не написано за які категорії або за що його нараховують?
Вам сюдиhttps://tascombank.ua/you/cards/very_card
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Додано: Чет 18 кві, 2024 14:36
Після суіціду спорту тас та ізі почали спамити пропозиціями - депо, кешбеки
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