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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 291292293294

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:46

  quadro_tony_da написав:бачу в додатку можна зробити дві карти ажур і вері

яка з них кредитна?
зробив вері карт кредиту нема і нема опції де його запросити

а також є незрозуміле меню кешбеку

не написано за які категорії або за що його нараховують?

Вам сюди
https://tascombank.ua/you/cards/very_card
valya
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 14:36

Re: ТАСКОМБАНК

Після суіціду спорту тас та ізі почали спамити пропозиціями - депо, кешбеки :)
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 15:52

  chipmunk написав:Після суіціду спорту тас та ізі почали спамити пропозиціями - депо, кешбеки :)

Менше 30% кешбек не пропонувати
sens
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 17:04

  chipmunk написав:Після суіціду спорту тас та ізі почали спамити пропозиціями - депо, кешбеки :)

ГДЕ?!
Вчера перешёл из спорта в тазик - ни кешбеков, ни депо - вообще ни-че-го.
Приложение тазика - из прошлого века, это да.

Нашёл на сайте тазика:
Приємні кешбеки до 1%

https://tascombank.ua/you/products-success/kartka_success_credit

мдя, офигительные кэшбеки :shock:
maniachello
 
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