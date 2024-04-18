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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 291292293294

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:46

  quadro_tony_da написав:бачу в додатку можна зробити дві карти ажур і вері

яка з них кредитна?
зробив вері карт кредиту нема і нема опції де його запросити

а також є незрозуміле меню кешбеку

не написано за які категорії або за що його нараховують?

Вам сюди
https://tascombank.ua/you/cards/very_card
valya
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 14:36

Re: ТАСКОМБАНК

Після суіціду спорту тас та ізі почали спамити пропозиціями - депо, кешбеки :)
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 15:52

  chipmunk написав:Після суіціду спорту тас та ізі почали спамити пропозиціями - депо, кешбеки :)

Менше 30% кешбек не пропонувати
sens
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 17:04

  chipmunk написав:Після суіціду спорту тас та ізі почали спамити пропозиціями - депо, кешбеки :)

ГДЕ?!
Вчера перешёл из спорта в тазик - ни кешбеков, ни депо - вообще ни-че-го.
Приложение тазика - из прошлого века, это да.

Нашёл на сайте тазика:
Приємні кешбеки до 1%

https://tascombank.ua/you/products-success/kartka_success_credit

мдя, офигительные кэшбеки :shock:
maniachello
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 09:34

ТАСКОМБАНК

  vadlme написав:
  WallNutPen написав:
  vadlme написав:Аналогічна ситуація з валютним депо, тільки виплата на "sport біла", відповідно саксес дебет.. поки ще не уточняв чи буде можливість безкоштовного зняття
Смотрите - я свой кактус таки догрыз - вернее повезло что попал на толкового специалиста поддержки - она посоветовала открыть валютный Ощадный в тас2ю и пополнить его с валютного саксеса, после чего с Ощадного сделать выплату на валютный "азуре" (кстати поддержка его называет "ажур" - а я всегда читал это как "азуре"). Ну сам депо у меня закончится только в мае но на Саксесе было 22 цента процентов - тем не менее валютный тасовский Ощадный в Тас2ю успешно открылся с Саксеса (правда не мгновенно а в течении 10 минут) и после этого с него эти 22 цента успешно выплатились на валютный "азуре-ажур". А с азуре снятие нала у Таси бесплатно. И это все мне удалось провернуть даже без подтверждения согласия на перенос счетов - все делалось в веб-Тас2ю. В общем схема рабочая - можете пользоваться у кого есть валютные спортивные депо.

Те що потрібно відкрити ще один валютний рахунок в тас, я зрозумів, а навіщо ці маніпуляції з переказами робити зараз?
По закінченню депозита і виплати його на валютний саксес, вже потім перевести на валютний ажур (до речі, хіба є можливість переводити валюту між рахунками?) і зняти в касі..
Хоча знову ж таки, можливо безкоштовне зняття тільки депозитної валюти, а у разі її переказу вона втрачає такий статус.. кароч, треба буде поспілкуватись з підтримкою, але в будь-якому разі ми заручники ТАСа.



Інформуємо, що здійснити переказ в валюті між власними картками немає можливості.
Дійсно, переказ в валюті можливо здійснити тільки використовуючи додатково Ощадний рахунок в валюті.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 09:39

ТАСКОМБАНК

  novichok написав:TASCOMBANK, може залишите, хочь на деякий час, умови дебеток СпортБанка, а саме 10 безкоштовних СЕПів? Люди, що зберігали кошти в Спорті, мабуть розраховували на ці перекази.


Звертаємо увагу, що більшість тарифів для Вас залишиться не змінними.
Переказ з карти на карту - 10-ть разів на календарний місяць безкоштовно, далі - 2 % від суми + 5 грн.
Ознайомитись з тарифами можливо за посиланням - https://tascombank.ua/files/Taryfy_Kart ... 4-2024.pdf
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 09:47

Re: ТАСКОМБАНК

  Howl написав:Howl


Дійсно, здійснити перевипуск карти можливо на той тип продукту, який було відкрито.
Наразі можливо тільки замовити додаткову віртуальну карту до рахунку.
Додатково у разі повторнення помилки в TAS2U- прохання звернутись до служби підтримки за тел.
:0 800 503 580 (безкоштовно на території України) або в банківський чат ( https://tascombank.ua/) для можливості здійснення перевірки наданої інформації.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 09:51

ТАСКОМБАНК

  rollo написав:TASCOMBANK
Чи можна трохи перерозподілити ліміти між саксес и Б5?
А то на спорті-саксес аж 51 000 грн., а на Б5 14 000 грн., що дуже замало.
Або додати на Вєру, яка взагалі без ліміту?
:cry:

Розмір кредитного ліміту визначається індивідуально для кожного клієнта.
Послуга перерозподілу ліміту між картками в Таскомбанку наразі відсутня.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 09:51

Re: ТАСКОМБАНК

TASCOMBANK написав:Звертаємо увагу, що більшість тарифів для Вас залишиться не змінними.
Правда більшість? Сміявся
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 09:57

ТАСКОМБАНК

  quadro_tony_da написав:бачу в додатку можна зробити дві карти ажур і вері

яка з них кредитна?
зробив вері карт кредиту нема і нема опції де його запросити

а також є незрозуміле меню кешбеку

не написано за які категорії або за що його нараховують?



Кредитно-дебетова карта - Пакет послуг «Кредитка» (для продукту "Картка "Very Card").
Інформуємо, що рішення щодо суми кредитного ліміту погоджується Кредитним комітетом кожному Клієнту індивідуально.
Подати заявку на зміну кредитного ліміту у Вас є можливість через 30 днів після відкриття карти, звернувшись до Контакт-центру Банку за телефонами: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора)
Кешбек з картою Very Card нараховується при розрахунках в 4 категоріях: супермаркети та продуктові магазини , АЗС ,Житлово-комунальні послуги;Аптеки .
Інформуємо, що зі сторони Банку діють обмеження на виплату нарахованих бонусів - протягом місяця Ви маєте можливість виплатити від 1 до 777 бонусів. 1 бонус = 1 гривні.
Звертаємо Вашу увагу, що о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу (січень, квітень, липень, жовтень) Банк списує суму всіх Бонусів, що були Вам нараховані на Бонусний рахунок за період дії Програми, але не були виплачені через ІБ «TAS2U».
З офіційними умовами Програми «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК» у Вас є можливість ознайомитись на офіційному сайті Банку https://tascombank.ua/ у розділі «Тобі» - «Картки» - обираєте пакет послуг, а якому оформлена Ваша.
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