Звертаємо увагу, що після переходу на продукт Таскомбанку необхідний деякий час на синхронізацію даних. Рекомендуємо повторити вхід в додаток та перевірити відображення інформації . У разі повторнення помилки в TAS2U- прохання звернутись до служби підтримки за тел. :0 800 503 580 (безкоштовно на території України) або в банківський чат ( https://tascombank.ua/)
Було в спорті 30 дол., які залишились після закінчення депозиту. Нажав в Спорті виплатити на валютну картку спорту. Гроші списались, на картку не дійшли. В ТАС всі картки перенеслись, грошей нема на на депо ні на картці, ні в спорті, ні в ТАСі. Підтримка ТАС каже зверністься в чат та надайте скріни, а чат каже звернуться по телефону в підтримку. В спорті в історії пише, що операція не пройшла - відмова. Оф. пред - куди звернутись з данного питання?