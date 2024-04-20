ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:10
maniachello написав: chipmunk написав:
Після суіціду спорту тас та ізі почали спамити пропозиціями - депо, кешбеки
ГДЕ?!
Вчера перешёл из спорта в тазик - ни кешбеков, ни депо - вообще ни-че-го.
Приложение тазика - из прошлого века, это да.
Нашёл на сайте тазика:
Приємні кешбеки до 1%
https://tascombank.ua/you/products-success/kartka_success_credit
мдя, офигительные кэшбеки
Звертаємо увагу, що після переходу на продукт Таскомбанку необхідний деякий час на синхронізацію даних.
Рекомендуємо повторити вхід в додаток та перевірити відображення інформації .
У разі повторнення помилки в TAS2U- прохання звернутись до служби підтримки за тел.
:0 800 503 580 (безкоштовно на території України) або в банківський чат (
https://tascombank.ua/
)
TASCOMBANK
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:32
Було в спорті 30 дол., які залишились після закінчення депозиту.
Нажав в Спорті виплатити на валютну картку спорту. Гроші списались, на картку не дійшли. В ТАС всі картки перенеслись, грошей нема на на депо ні на картці, ні в спорті, ні в ТАСі. Підтримка ТАС каже зверністься в чат та надайте скріни, а чат каже звернуться по телефону в підтримку. В спорті в історії пише, що операція не пройшла - відмова. Оф. пред - куди звернутись з данного питання?
Sergion
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Додано: Суб 20 кві, 2024 03:17
А рюкзак нормально переносит?
Alexey_k9
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Додано: Суб 20 кві, 2024 07:54
Alexey_k9 написав:
А рюкзак нормально переносит?
Нормально
WallNutPen
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Додано: Суб 20 кві, 2024 11:22
Открыл вери карту. Кешбек когда можно выбрать? В начале месяца или сразу должен быть активен?
P.s. насильно перевели со спорт банка, поэтому местных правил не знаю.
pfauter
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Додано: Суб 20 кві, 2024 11:33
На вєрку не треба обирати. Все вже обрано до Вас.
alibob
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Додано: Суб 20 кві, 2024 11:40
В мене немає вибору для відкриття Верки онлайн. Чи так і має бути?
2XL
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Додано: Суб 20 кві, 2024 11:46
2XL Я делал заявку на сайте, получил в отделении через два часа. 10к дали лимит.
pfauter
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Додано: Суб 20 кві, 2024 12:02
pfauter написав: 2XL Я делал заявку на сайте, получил в отделении через два часа. 10к дали лимит.
Б5 з лімітом була?
2XL
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Додано: Суб 20 кві, 2024 12:13
В ТАС вообще карт не имел.
pfauter
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