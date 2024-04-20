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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ТАСКОМБАНК 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:10

ТАСКОМБАНК

  maniachello написав:
  chipmunk написав:Після суіціду спорту тас та ізі почали спамити пропозиціями - депо, кешбеки :)

ГДЕ?!
Вчера перешёл из спорта в тазик - ни кешбеков, ни депо - вообще ни-че-го.
Приложение тазика - из прошлого века, это да.

Нашёл на сайте тазика:
Приємні кешбеки до 1%

https://tascombank.ua/you/products-success/kartka_success_credit

мдя, офигительные кэшбеки :shock:


Звертаємо увагу, що після переходу на продукт Таскомбанку необхідний деякий час на синхронізацію даних.
Рекомендуємо повторити вхід в додаток та перевірити відображення інформації .
У разі повторнення помилки в TAS2U- прохання звернутись до служби підтримки за тел.
:0 800 503 580 (безкоштовно на території України) або в банківський чат ( https://tascombank.ua/)
TASCOMBANK
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Представник банку
 
Повідомлень: 2959
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 222 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:32

Було в спорті 30 дол., які залишились після закінчення депозиту.
Нажав в Спорті виплатити на валютну картку спорту.
Гроші списались, на картку не дійшли.
В ТАС всі картки перенеслись, грошей нема на на депо ні на картці, ні в спорті, ні в ТАСі.
Підтримка ТАС каже зверністься в чат та надайте скріни, а чат каже звернуться по телефону в підтримку.
В спорті в історії пише, що операція не пройшла - відмова.
Оф. пред - куди звернутись з данного питання?
Sergion
 
Повідомлень: 692
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 03:17

Re: ТАСКОМБАНК

А рюкзак нормально переносит?
Alexey_k9
 
Повідомлень: 239
З нами з: 06.08.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 07:54

  Alexey_k9 написав:А рюкзак нормально переносит?

Нормально
WallNutPen
 
Повідомлень: 1102
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 296 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 11:22

Re: ТАСКОМБАНК

Открыл вери карту. Кешбек когда можно выбрать? В начале месяца или сразу должен быть активен?
P.s. насильно перевели со спорт банка, поэтому местных правил не знаю.
pfauter
 
Повідомлень: 397
З нами з: 06.01.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 11:33

На вєрку не треба обирати. Все вже обрано до Вас.
alibob
 
Повідомлень: 490
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 57 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 11:40

Re: ТАСКОМБАНК

В мене немає вибору для відкриття Верки онлайн. Чи так і має бути?
2XL
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Повідомлень: 4258
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 263 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 11:46

2XL
Я делал заявку на сайте, получил в отделении через два часа.
10к дали лимит.
pfauter
 
Повідомлень: 397
З нами з: 06.01.09
Подякував: 102 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 12:02

Re: ТАСКОМБАНК

pfauter написав:2XL
Я делал заявку на сайте, получил в отделении через два часа.
10к дали лимит.
Б5 з лімітом була?
2XL
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Повідомлень: 4258
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 12:13

Re: ТАСКОМБАНК

В ТАС вообще карт не имел.
pfauter
 
Повідомлень: 397
З нами з: 06.01.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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