Мне дали лимит 20к на верку при действующей б5. Сейчас две карты с лимитом
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 кві, 2024 08:49
Додано: Нед 21 кві, 2024 12:13
Аналогично - могу открыть только верку.
Дополнительно к насильно всученной сукес-карте при переходе со спорта.
П.С. Ну, кешбек по сукес-карте жуткий - спорт, косметика, кино-билеты, цветы. Скорее всего, закрою карту и попрощаюсь с банком.
П.П.С. Приложение и "горячка" - за пределом понимания
Додано: Нед 21 кві, 2024 13:04
Таки да, единственное что оставалось это Рюкзак, но с такими мансами Таса (я про -20% Изи), до свидания, ну их.
Додано: Нед 21 кві, 2024 13:18
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