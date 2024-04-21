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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 кві, 2024 08:49
2XL написав:
Б5 з лімітом була?
Мне дали лимит 20к на верку при действующей б5. Сейчас две карты с лимитом
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ВАМ
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Додано: Нед 21 кві, 2024 12:13
2XL написав:
В мене немає вибору для відкриття Верки онлайн. Чи так і має бути?
Аналогично - могу открыть только верку.
Дополнительно к насильно всученной сукес-карте при переходе со спорта.
П.С. Ну, кешбек по сукес-карте жуткий - спорт, косметика, кино-билеты, цветы. Скорее всего, закрою карту и попрощаюсь с банком.
П.П.С. Приложение и "горячка" - за пределом понимания
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maniachello
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Додано: Нед 21 кві, 2024 13:04
Таки да, единственное что оставалось это Рюкзак, но с такими мансами Таса (я про -20% Изи), до свидания, ну их.
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Feh14
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Додано: Нед 21 кві, 2024 13:18
Feh14 написав:
Таки да, единственное что оставалось это Рюкзак, но с такими мансами Таса (я про -20% Изи), до свидания, ну их.
Так я як вивести нашару кошти -- СЕПом, р2р...
Тьопать у відділення за готівкою, під снігом, дощем, сонцем, без рукавичок?
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Amethyst
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Додано: Нед 21 кві, 2024 14:48
maniachello написав: 2XL написав:
В мене немає вибору для відкриття Верки онлайн. Чи так і має бути?
Аналогично - могу открыть только верку.
Дополнительно к насильно всученной сукес-карте при переходе со спорта.
Це через додаток можна відкрити допку? Не бачу таких опцій
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2XL
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Додано: Нед 21 кві, 2024 15:59
TASCOMBANK написав:
О 18:00 всі нараховані, але не виплачені бонуси будуть анульовані.
Коли відмовитесь від цієї дикості?!
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Додано: Нед 21 кві, 2024 16:01
Чорний Ворон написав:
Так що там із платними пушами? Влетів хтось?
Нагадайте, будь ласка!
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Додано: Нед 21 кві, 2024 16:04
Після підтвердження,фізична картка спорта-Тас буде працювати чи тільки віртуально ?
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sens
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