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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ТАСКОМБАНК 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 08:49

  2XL написав:Б5 з лімітом була?

Мне дали лимит 20к на верку при действующей б5. Сейчас две карты с лимитом
ВАМ
 
Повідомлень: 198
З нами з: 24.10.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 34 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 12:13

  2XL написав:В мене немає вибору для відкриття Верки онлайн. Чи так і має бути?

Аналогично - могу открыть только верку.
Дополнительно к насильно всученной сукес-карте при переходе со спорта.

П.С. Ну, кешбек по сукес-карте жуткий - спорт, косметика, кино-билеты, цветы. Скорее всего, закрою карту и попрощаюсь с банком.
П.П.С. Приложение и "горячка" - за пределом понимания :shock:
maniachello
 
Повідомлень: 381
З нами з: 25.03.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 53 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 13:04

Таки да, единственное что оставалось это Рюкзак, но с такими мансами Таса (я про -20% Изи), до свидания, ну их.
Feh14
 
Повідомлень: 105
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 13:18

  Feh14 написав:Таки да, единственное что оставалось это Рюкзак, но с такими мансами Таса (я про -20% Изи), до свидания, ну их.

Так я як вивести нашару кошти -- СЕПом, р2р...
Тьопать у відділення за готівкою, під снігом, дощем, сонцем, без рукавичок? 8)
Amethyst
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Повідомлень: 5312
З нами з: 05.05.21
Подякував: 401 раз.
Подякували: 1018 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 14:48

Re: ТАСКОМБАНК

maniachello написав:
  2XL написав:В мене немає вибору для відкриття Верки онлайн. Чи так і має бути?

Аналогично - могу открыть только верку.
Дополнительно к насильно всученной сукес-карте при переходе со спорта.

Це через додаток можна відкрити допку? Не бачу таких опцій
2XL
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Повідомлень: 4260
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 263 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 15:59

Re: ТАСКОМБАНК

  TASCOMBANK написав:О 18:00 всі нараховані, але не виплачені бонуси будуть анульовані.

Коли відмовитесь від цієї дикості?!
V2
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З нами з: 03.07.09
Подякував: 294 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 16:01

  Чорний Ворон написав:Так що там із платними пушами? Влетів хтось?


Нагадайте, будь ласка!
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Повідомлень: 8284
З нами з: 03.07.09
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 16:04

Допугода в застосунку

Після підтвердження,фізична картка спорта-Тас буде працювати чи тільки віртуально ?
sens
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Повідомлень: 16547
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
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