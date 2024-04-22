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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 294295296297

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 19:13

  ВАМ написав:
  2XL написав:Б5 з лімітом була?

Мне дали лимит 20к на верку при действующей б5. Сейчас две карты с лимитом

Круто!
rollo
 
Повідомлень: 1408
З нами з: 20.10.19
Подякував: 52 раз.
Подякували: 144 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 10:44

Re: ТАСКОМБАНК

  Sergion написав:Sergion


Надайте, будь ласка, повністю Ваше ПІБ, ІПН та номер телефону в особисті повідомлення - перевіримо інформацію.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
Повідомлень: 2963
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 222 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 10:47

ТАСКОМБАНК

  pfauter написав:Открыл вери карту. Кешбек когда можно выбрать? В начале месяца или сразу должен быть активен?
P.s. насильно перевели со спорт банка, поэтому местных правил не знаю.


Кешбек з картою Very Card нараховується при розрахунках в 4 категоріях: супермаркети та продуктові магазини , АЗС ,Житлово-комунальні послуги;Аптеки .
При розрахунках картою бонус нараховується автоматично.
Якщо по карті підключена послуга інформування, при здійсненні оплати карткою Ви отримаєте Push-повідомлення, в якому вказана сума операції та сума кеш-беку, яку Ви отримаєте за дану операцію.
В інтернет-банкінгу дана сума буде відображена після фактичного списання суми з рахунку, зазвичай через 3 робочі дні.
Інформуємо, що зі сторони Банку діють обмеження на виплату нарахованих бонусів - протягом місяця Ви маєте можливість виплатити від 1 до 777 бонусів. 1 бонус = 1 гривні.
Звертаємо Вашу увагу, що о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу (січень, квітень, липень, жовтень) Банк списує суму всіх Бонусів, що були Вам нараховані на Бонусний рахунок за період дії Програми, але не були виплачені через ІБ «TAS2U».
З офіційними умовами Програми «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК» у Вас є можливість ознайомитись на офіційному сайті Банку https://tascombank.ua/ у розділі «Тобі» - «Картки» - обираєте пакет послуг, а якому оформлена Ваша.
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Повідомлень: 2963
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 222 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 10:51

ТАСКОМБАНК

  sens написав:Після підтвердження,фізична картка спорта-Тас буде працювати чи тільки віртуально ?

Фізична карта буде заблокована для використання
TASCOMBANK
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Представник банку
 
Повідомлень: 2963
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 222 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 10:57

ТАСКОМБАНК

  2XL написав:
maniachello написав:
  2XL написав:В мене немає вибору для відкриття Верки онлайн. Чи так і має бути?

Аналогично - могу открыть только верку.
Дополнительно к насильно всученной сукес-карте при переходе со спорта.

Це через додаток можна відкрити допку? Не бачу таких опцій


Після переходу на умови подальшого обслуговування в ТАСКОМБАНКу відкриття Very Card" можливе тільки у відділенні Банку.
Додаткову карту до рахунку можливо замовити, звернувшись до Контакт-центру.
Карта випускається віртуальна.
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Повідомлень: 2963
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 11:49

  TASCOMBANK написав:
  sens написав:Після підтвердження,фізична картка спорта-Тас буде працювати чи тільки віртуально ?

Фізична карта буде заблокована для використання

Що буде мені доступно ? Якщо старий рахунок - віртуальна картка з існуючим кредитним лімітом ?
sens
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З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
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22.04.2024 11:49
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