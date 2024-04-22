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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 кві, 2024 19:13
Додано: Пон 22 кві, 2024 10:44
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Пон 22 кві, 2024 10:47
ТАСКОМБАНК
Кешбек з картою Very Card нараховується при розрахунках в 4 категоріях: супермаркети та продуктові магазини , АЗС ,Житлово-комунальні послуги;Аптеки .
При розрахунках картою бонус нараховується автоматично.
Якщо по карті підключена послуга інформування, при здійсненні оплати карткою Ви отримаєте Push-повідомлення, в якому вказана сума операції та сума кеш-беку, яку Ви отримаєте за дану операцію.
В інтернет-банкінгу дана сума буде відображена після фактичного списання суми з рахунку, зазвичай через 3 робочі дні.
Інформуємо, що зі сторони Банку діють обмеження на виплату нарахованих бонусів - протягом місяця Ви маєте можливість виплатити від 1 до 777 бонусів. 1 бонус = 1 гривні.
Звертаємо Вашу увагу, що о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу (січень, квітень, липень, жовтень) Банк списує суму всіх Бонусів, що були Вам нараховані на Бонусний рахунок за період дії Програми, але не були виплачені через ІБ «TAS2U».
З офіційними умовами Програми «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК» у Вас є можливість ознайомитись на офіційному сайті Банку
Додано: Пон 22 кві, 2024 10:51
ТАСКОМБАНК
Додано: Пон 22 кві, 2024 10:57
ТАСКОМБАНК
Після переходу на умови подальшого обслуговування в ТАСКОМБАНКу відкриття Very Card" можливе тільки у відділенні Банку.
Додаткову карту до рахунку можливо замовити, звернувшись до Контакт-центру.
Карта випускається віртуальна.
Додано: Пон 22 кві, 2024 11:49
Додано: Пон 22 кві, 2024 16:45
Re: ТАСКОМБАНК
TASCOMBANK, сьогодні я звернувся до Білоцерківського відділення № 50 (09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Героїв Небесной Сотні, 2) з питанням перевипустити основну картку В5 (на пластику строк дії 11/23) безкоштовно на віртуальну. Система це зробити не дає, оскільки я через сайт продовжив її до 07/24. Ну як це так?
У моєму населеному пункті відділення немає, приїхав у гості й вирішив зайти до відділення ТАСКОМБАНКу й так така лажа.
Додано: Пон 22 кві, 2024 18:02
Ну так випустіть додаткову віртуальну по телефону за 25 грн.
Додано: Пон 22 кві, 2024 18:26
Re: ТАСКОМБАНК
ramzes4, знаю про таку можливість. Просто хотів зробити перевипуск без розмножування карток.
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