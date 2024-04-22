pfauter написав:Открыл вери карту. Кешбек когда можно выбрать? В начале месяца или сразу должен быть активен? P.s. насильно перевели со спорт банка, поэтому местных правил не знаю.
Кешбек з картою Very Card нараховується при розрахунках в 4 категоріях: супермаркети та продуктові магазини , АЗС ,Житлово-комунальні послуги;Аптеки . При розрахунках картою бонус нараховується автоматично. Якщо по карті підключена послуга інформування, при здійсненні оплати карткою Ви отримаєте Push-повідомлення, в якому вказана сума операції та сума кеш-беку, яку Ви отримаєте за дану операцію. В інтернет-банкінгу дана сума буде відображена після фактичного списання суми з рахунку, зазвичай через 3 робочі дні. Інформуємо, що зі сторони Банку діють обмеження на виплату нарахованих бонусів - протягом місяця Ви маєте можливість виплатити від 1 до 777 бонусів. 1 бонус = 1 гривні. Звертаємо Вашу увагу, що о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу (січень, квітень, липень, жовтень) Банк списує суму всіх Бонусів, що були Вам нараховані на Бонусний рахунок за період дії Програми, але не були виплачені через ІБ «TAS2U». З офіційними умовами Програми «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК» у Вас є можливість ознайомитись на офіційному сайті Банку https://tascombank.ua/ у розділі «Тобі» - «Картки» - обираєте пакет послуг, а якому оформлена Ваша.
2XL написав:В мене немає вибору для відкриття Верки онлайн. Чи так і має бути?
Аналогично - могу открыть только верку. Дополнительно к насильно всученной сукес-карте при переходе со спорта.
Це через додаток можна відкрити допку? Не бачу таких опцій
Після переходу на умови подальшого обслуговування в ТАСКОМБАНКу відкриття Very Card" можливе тільки у відділенні Банку. Додаткову карту до рахунку можливо замовити, звернувшись до Контакт-центру. Карта випускається віртуальна.
TASCOMBANK, сьогодні я звернувся до Білоцерківського відділення № 50 (09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Героїв Небесной Сотні, 2) з питанням перевипустити основну картку В5 (на пластику строк дії 11/23) безкоштовно на віртуальну. Система це зробити не дає, оскільки я через сайт продовжив її до 07/24. Ну як це так?
У моєму населеному пункті відділення немає, приїхав у гості й вирішив зайти до відділення ТАСКОМБАНКу й так така лажа.
Howl написав:TASCOMBANK, сьогодні я звернувся до Білоцерківського відділення № 50 (09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Героїв Небесной Сотні, 2) з питанням перевипустити основну картку В5 (на пластику строк дії 11/23) безкоштовно на віртуальну. Система це зробити не дає, оскільки я через сайт продовжив її до 07/24. Ну як це так?
У моєму населеному пункті відділення немає, приїхав у гості й вирішив зайти до відділення ТАСКОМБАНКу й так така лажа.
Ну так випустіть додаткову віртуальну по телефону за 25 грн.
sens написав:Після підтвердження,фізична картка спорта-Тас буде працювати чи тільки віртуально ?
Фізична карта буде заблокована для використання
Що буде мені доступно ? Якщо старий рахунок - віртуальна картка з існуючим кредитним лімітом ?
З такими відповідями почекаю на 06 травня , наврядчи картка ТАСспорт не буде працювати Перенесіть продукти Sportbank в TAS2U Щоб скористатись вашими картками та продуктами Sportbank в додатку TAS2U, увійдіть в мобільний застосунок TAS2U, ознайомтесь з відповідною угодою та підпишіть її. https://tas2u.tascombank.ua/sportbank